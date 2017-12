Stramaccioni: Udělal jsem chyby, ale můžu se z nich poučit. Jsme ve hře

Na podzim jste se často zlobil na hráče, že nedokázali soupeřům odskočit na rozdíl více branek. Ukázal souboj s Mladou Boleslaví, jak je to důležité?

„Ano. Hráči po prvním gólu pokračovali v útočení, byli dál aktivní. Celkem jsme vstřelili tři branky, s tím můžeme být spokojení. Chtěli jsme se prosadit i ve druhém poločase, nějaké šance jsme měli, ale neproměnili. S výsledkem ovšem můžeme být spokojení, podali jsme kvalitní výkon.“

V uplynulých dnech jste čelil velkému tlaku ze strany fanoušků. Těší vás jednoznačná výhra o to víc?

„Takhle o tom nepřemýšlím. Máme za sebou čtyři měsíce plné těžkostí, ale já se soustředím pouze na fotbal. Na to, abychom se jako tým neustále zlepšovali. Nyní ztrácíme čtyři body na místo pro Ligu mistrů. Není to dobré, ale pro naší cestu je pozitivní, že jsme čtrnáct kol před koncem ligy pořád ve hře.“

Máte za sebou první půlrok v české lize. Můžete z nasbíraných zkušeností těžit během zimní práce s mužstvem a přípravy na jaro?

„Hodně jsem se toho naučil. Zjistil jsem, jak náročná HET liga je. Je to těžká soutěž, odlišná od italské ligy. Samozřejmě, udělal jsem chyby, ale můžu se z nich poučit. Znám tuhle ligu teď mnohem lépe. Musíme využít přestávku, máme tu 28 hráčů, to je těžké pro mě i pro ně. Nehrajeme už další soutěže, každý zápas zůstává mimo hru sedm až osm hráčů. Kolikrát jsou to reprezentanti, výborní fotbalisté. Není to dobrá situace pro nikoho.“

Kolik hráčů by mělo klub v zimě opustit?

„Budeme se tím zabývat. Hlavním cílem je, abychom počet hráčů snížili. Pokud odejde více fotbalistů na jednu pozici, budeme hledat náhradu. Jinak k tomu ale nemáme důvod, jsem spokojený s hráči, které tu mám k dispozici.“

Podle čeho budete vyhodnocovat, kteří hráči odejdou?

„Je to rozhodnutí, ve kterém nehraje roli jenom cena nebo věk. Musíme zohlednit perspektivu s tím, že mladí by měli hrát nebo jít za zkušeností někam, kde šanci dostanou. Pokud je mladý hráč zralý na základní sestavu nebo lavičku, měl by tu zůstat. Nemělo by ale smysl, aby zůstával ve Spartě, kdyby byl na své pozici třetím v pořadí.“

<p><span id="docs-internal-guid-50c03782-1dcb-febc-157c-544db3574924"><span>V posledním letošním zápase HET ligy porazila Sparta Mladou Boleslav 3:0 a přezimuje na páté příčce dva body za Libercem a čtyři za dvojicí Slavia–Olomouc. V utkání byl poprvé v nejvyšší české soutěži nasazen videorozhodčí a byl v akci hned při prvním gólu. Hlavní sudí Karel Hrubeš branku uznal po konzultaci se svým jmenovcem Romanem.</span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:0. Jasná výhra, úvodní gól potvrdilo video

Zavedení videorozhodčího zaručí spravedlnost během utkání, shodují se Čivič se Stronatim