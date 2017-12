Trenér zatím zůstává, Baník bude lovit hráče. Holzer se návratu nebrání

Přezimují na sestupové pozici. To se nečekalo. Z umístění, jakého Baník po podzimu dosáhl, panuje nejen na Ostravsku velké rozčarování. Je jasné, že přes zimu nastanou změny. Jaké to budou? Klub se podle všeho soustřeďuje především na zkvalitnění kádru. Obměna na postu trenéra nyní údajně není na pořadu dne. Radim Kučera tak možná dostane šanci i na jaře.

Oficiálně Baník v těchto dnech žádná zásadní vyjádření neposkytuje. Alespoň ne k případným změnám v realizačním týmu, kádru nebo ve vedení sportovního úseku. Podle kuloárových informací ostravský celek změnu trenéra momentálně horentně neřeší. Ta situace se může změnit, ale nedojde-li k zásadnímu obratu, bude Radim Kučera ostravské lavičce šéfovat i nadále.

„O všem budeme teprve jednat. Na konci sezony jsem řekl, že po skončení podzimu si vše řádně vyhodnotíme. To stále platí, učiníme tak v nejbližších dnech,“ řekl Václav Brabec, majitel ostravského klubu. Víc se na téma případné změny kouče bavit nechtěl. A podobný postoj zaujal i sám Kučera. Tiskové oddělení Baníku tlumočilo jeho vzkaz, že nyní potřebuje několik dní k tomu, aby si své myšlenky utřídil, než se veřejně vyjádří.

Nečinný v tomto ohledu Baník ale není. Vytipovaná jména trenérů má a několik jich už údajně předběžně oslovil. Má mezi nimi být Martin Svědík. Jistý zájem projevil ostravský klub údajně o Romana Nádvorníka, spekuluje se i o možnosti, že by do Baníku mohl přijít Jozef Weber, jenž ještě nedávno vedl Karvinou.

Mnohem intenzivněji jedná ostravský klub o posílení kádru. Nutně musí posílit brankářský post. Cílí na Milana Heču ze Slovácka, vyloučeny údajně nejsou námluvy s Janem Laštůvkou, gólmanem mistrovského týmu Baníku z roku 2004, nyní ve službách Slavie.

Slavia porazila Baník 2:1, a po remíze v Jablonci tak opět bodovala naplno. Vstup do utkání se přitom červenobílým nepovedl, už v 8. minutě si Michal Frydrych dal vlastní gól. Stejný hráč se ale po vyrovnání Milana Škody trefil i do správné brány a úřadující mistr těsné vedení udržel i v nervózním závěru.

Už v létě Baník velmi stál o návrat Patrizia Stronatiho. Zájem trvá i nadále, ale šance, že by stoper Austrie Vídeň na jaře oblékl ostravský dres, se zdá být minimální. „Patriziovi končí hostování v Mladé Boleslavi. Ta ještě může uplatnit opci, ale máme z klubu informace, že tak pravděpodobně neučiní,“ řekl Stronatiho manažer Václav Svěrkoš.

To ovšem šance Baníku na angažování třiadvacetiletého hráče nijak nenavyšuje. „Austria má totiž aktuálně problémy se stopery. I z mého rozhovoru se sportovním ředitelem klubu vyplynulo, že pokud Mladá Boleslav opci neuplatní, Austria si Patrizia stáhne zpět a hráč zahájí přípravu ve svém klubu,“ doplnil Svěrkoš informaci, která fanoušky Baníku nepotěší.

Zcela vyloučen ale není jiný možný návrat klubového odchovance. Podle informací Sportu krouží ostravský klub okolo Daniela Holzera, jenž na podzim působil ve Zlíně. „Taky jsem něco takového zaslechl, ale konkrétní nabídku v této chvíli nemám,“ řekl dvaadvacetiletý hráč.

Jako případný levý bek by se Baníku velmi hodil. Klub by ovšem v takovém případě musel vyřešit jistou animozitu ze strany ostravských fans, kteří Holzerovi ještě neodpustili okolnosti jeho přestupu do Sparty. „Já k tomu mohu jenom říct, že pokud by nabídka ze strany Baníku přišla, určitě bych se jí nebránil. Spíš naopak. Rád bych si za Baník zase zahrál,“ řekl včera Holzer.

Už dříve informoval Sport o zájmu ostravského klubu o teplického Martina Filla či záložníka Marka Havlíka ze Slovácka.