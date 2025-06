Koutný vs. Hruška. V Sigmě vzrostla konkurence mezi brankáři, kdo bude jedničkou?

Andrův stadion hlásí konec jedné éry, která už se vším respektem tak trochu nudila. A sice hledání zkušeného brankáře. Určitě si vzpomínáte, opakovalo se to totiž nebezpečně často. Tu udělal chybu svého času ještě Matúš Macík, tu na něj navázal Tomáš Digaňa, kiksy se nevyhnuli ani odchovancům Jakubu Trefilovi, Tadeáši Stoppenovi či Janu Koutnému.

Proto trenér Tomáš Janotka pravidelně opakoval: „Do skladby gólmanského týmu by se nám ještě jeden kus k mladým klukům hodil.“

Loni nevyšlo vábení „Angličana“ Václava Hladkého ani zlínského Stanislava Dostála. Teď Sigma věří, že Matúšem Hruškou nejen doplnila, ale hlavně posílila palčivý post. „Splňuje přesně to, co nám tady chybělo. Matúš v rámci věkové struktury brankářského osazení mladým klukům doplnil parametr spolehlivosti a zkušenosti,“ je spokojený kouč.

Aby ne, získal jedničku ligového celku v dobré formě. Vždyť bez Slováka by na tom Dukla v předchozím ročníku byla ještě hůř, byť statistika zabráněných gólů na 90 minut ukazuje numero -0,15, což znamená, že podle Wyscoutu Hruška nechytil žádnou branku navíc. Naopak.

Sigma? Prestižní krok

Napříč Chance Ligou však dominoval ve sbírání centrů (75, lepší byl jen královéhradecký Adam Zadražil, jenž jich lapil 100) a kolegu Jana Šťovíčka do kasy pustil jen jednou v nadstavbovém utkání „o ničem“ s Českými Budějovicemi, když Petr Rada šetřil opory na mnohem důležitější baráž. Jinak řečeno: byl nepostradatelný, proto možná transfer na Hanou kdekoho překvapil, byť se o něm v průběhu jara spekulovalo už v pořadu Liga naruby Zoom.

„Po skončení sezony jsem šel za vedením, jestli mi umožní hledat si klub, abych mohl být blíž domova a rodiny,“ vysvětluje třicátník hlavní důvod. „Byly i nějaké jiné oťukávačky, ale Sigma je pro mě prestižní kariérní krok dopředu. Vždy byla nepříjemným soupeřem. Mladí běhaví hráči presovali po celém hřišti, na nic nebyl čas. Věřím, že v takových výkonech budou kluci pokračovat a že jim i já pomůžu,“ dodává Hruška.

Hruška si podruhé v kariéře může vyzkoušet i pohárovou Evropu. Před devíti lety neúspěšně bojoval s Myjavou v prvním předkole Evropské ligy proti Admiře Wacker (1:1, 2:3), nyní Olomouc čeká dokonce čtvrté předkolo. A když to neklapne, nestane se nic horšího, než že se na Moravě bude na podzim hrát skupinová fáze Konferenční ligy. Fajnové vyhlídky.

„Evropa je asi to nejatraktivnější, co může být. Těším se i na mladé kluky. Když jsem začínal, taky jsem měl vedle sebe starší brankáře. Budu se jim snažit předat zkušenosti a zvednout konkurenci. Věřím, že si sedneme a potáhneme za jeden provaz,“ říká.

Není to nicméně postaveno tak, že Hruška přijde a automaticky si bránu uzme pro sebe. Má další čtyři konkurenty, byť reálně svede boj o jedničku zřejmě jen s Janem Koutným. „Vím, do čeho jdu, a vnímám to pozitivně. S trenérem jsme si něco řekli, představil mi svou filozofii. Bude to o výkonnosti.“

Dvacetiletý Koutný vyčapal vítězství v MOL Cupu, postupem času působil čím dál jistěji. Coby trojka načerpal zkušenosti na slovenském EURO U21, v novém cyklu reprezentační jednadvacítky pod Michalem Bílkem by měl být urostlý talent neochvějnou jedničkou. Samozřejmě za předpokladu, že bude pravidelně nastupovat. V profesionálních soutěžích, nikoli v MSFL, kam spadlo béčko Sigmy. Čili pro realizační tým bude i tohle důležité téma k vyřešení.

Třetí ligu totiž nechtějí chytat už ani Tadeáš Stoppen, Jakub Trefil nebo Tomáš Digaňa. Tato soutěž je pro ně pochopitelně nedostačující. Velmi pravděpodobné tedy je, že pokud zůstanou všichni zdraví, odejde minimálně jeden na hostování. Ne-li dva. V rezervě je k dispozici ještě Patrik Berka.

Očima trenéra Tomáše Janotky

Musíme vybrat správně

„Určitě si tady nenecháme pět brankářů. Koudy (Jan Koutný) se k nám připojí až na soustředění, protože má po mistrovství Evropy ještě s Matějem Hadašem dodatečnou dovolenou. Takže teď budeme trénovat ve čtyřech a pak budeme řešit nejlepší možné složení pro první a třetí ligu. Abychom měli dobrou skladbu gólmanů a aby nám chytali, protože někteří už nechtějí chytat MSFL. Už by to pro ně bylo málo, takže musíme vybrat správnou variantu. Ale je na to čas, má to nějaký vývoj i s ohledem na zdravotní stav.“

Gólmani Sigmy