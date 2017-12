Baroš vyvázl bez stopky. Za nadávky sudímu zaplatí 100 tisíc

"Kde je ten zk****syn? Doufám, že o tom budete psát zase aspoň čtyři dny," křičel Baroš po utkání. Komise posoudila ze záběrů televizních kamer jeho projev a došla k závěru, že šlo o disciplinární přečin "pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám".

"Neposuzovali jsme to, jak se hráč choval na hřišti, protože to posuzoval rozhodčí. My řešili jeho chování při odchodu do kabin a vzhledem k tomu, jaké to bylo intenzity a délky, tak jsme se rozhodli pro tuto výši pokuty," řekl předseda disciplinární komise Richard Baček.

"Myslíme si, že v tomto případě jde o adekvátní trest. Hráč přestřelil výrazně, tomu odpovídá výše pokuty. Byly to ale spíše výstřiky frustrace než že by to bylo v přímé konfrontaci se sudím," doplnil Baček.

Barošovi hrozil i zákaz startu, k tomu však komise kvůli polehčujícím okolnostem nesáhla. "Přihlédli jsme k polehčujícím okolnostem, že se hráč sudímu omluvil, na komisi přišel, nic nezapíral, vysvětlil nám, proč k tomu došlo. To mělo vliv na formu trestu," připustil Baček.

Kromě ostravského kapitána si vzala Disciplinární komise na paškál také fanoušky Baníku. Klub potrestala za jejich nevhodné chování během utkání v Edenu pokutou 80 tisíc korun a zákazem výjezdu fanoušků na jedno soutěžní ligové utkání ve venkovním utkání s SK Slavia Praha v soutěžním ročníku 2018/19 s podmíněným odkladem do doby konání tohoto utkání.

