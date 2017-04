Druhá liga se blíží do cíle. Kdo má největší šanci na postup?

Robert Hrubý z Baníku v souboji s opavským Tomášem Jursou • FOTO: Jaroslav Legner (Sport)

Deset kol do konce. Fortuna národní liga stojí na prahu poslední třetiny. Dva hlavní favorité, Olomouc a Baník, se pustili do úprku, konkurenti zaostávají. Zatímco na začátku jara ztrácely Opava a České Budějovice na druhý Baník pouze dva body, teď je jejich ztráta sedmi, respektive osmibodová. Může ještě někdo Ostravu s Olomoucí na jejich cestě za návratem do první ligy zastavit?