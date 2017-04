Ščuk o Slavii: Byl jsem na plakátu, ale kvůli zranění mě lidé neznali

Jak je pro vás důležitý postup do semifinále MOL Cupu?

„Hodně důležitý. Máme cíl v lize, ale i v poháru. Dneska se nám podařilo dát pět gólů, to jsme rádi. Sice jsme blbé góly dostali, ale spokojenost s postupem do semifinále je. Uděláme všechno proto, abychom pohár vyhráli.

Byl to volnější zápas oproti lize?

„Výsledek tomu odpovídá, ale do 55. nebo 60. minuty to nebylo podle našich představ. Jak říkám, dostali jsme divné góly, ale utkání jsme zvládli.“

Dal jste první soutěžní gól za Slavii. Jaký je to pocit?

„Hodně mě potěšil. Doufám jen, že není poslední. Chtěl jsem to vypálit z první, ale všimnul jsem si, že mám kolem sebe hodně prostoru, tak jsem si to připravil.“

A co vaše parádní přihrávka na gól na 3:1?

„Samozřejmě jsem za takovou asistenci rád, hlavně že se nám ale povedlo vyhrát."

Mohl by vám dnešní výkon pomoci do základní sestavy?

„Snažím se předvést pro Slavii maximální výkon na hřišti.“

Jak bylo nepříjemné začít nové angažmá zraněním?

„Lidé mě viděli jen na plakátu, ale nevěděli, kdo jsem, protože jsem tu byl chvíli a zranil se. Doufám, že mi zdraví vydrží.“

480p 360p 240p <p>Jasminu Ščukovi, který se kvůli zdravotním problémům dlouho nedostával do sestavy Slavie, vyšlo pohárové utkání s Karvinou. Co zkušený záložník po postupu do semifinále MOL Cupu říkal? Podívejte se na VIDEO.</p> REKLAMA Ščuk: Byl jsem na plakátu, ale kvůli zranění mě lidi neznali. Za gól jsem rád • VIDEO iSport TV