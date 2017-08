Kritika? Dal jsem si mediální půst, tvrdí po vyřazení brněnský Habanec

Co jste tomu říkal?

„Náš první dotek v zápase byl opravdu strašidelný. Vypíjíme si kalich hořkosti až úplně do dna. Dostávali jsme soupeře do situací, které volaly po šancích. Na druhou stranu, my jsme si měli vytvořit minimálně o deset příležitostí víc a proti třetí lize vyhrát aspoň o tři góly.“



Přitom jste vzali pohár vážně, že?

„Určitě, nasadili jsme víceméně nejsilnější možnou sestavu. Brali jsme to tak, že musíme vyhrát. Potřebujeme se dostat do pohody a tohle měl být odrazový můstek. Ale viděli jste sami, že se to nepovedlo. Hráli jsme pod svoje možnosti.“



A teď už je pomalu zle…

„Situace není dobrá. Nevěříme si na balonu, bojíme se ho vzít. A to je špatně…Není to příjemné. Tři soutěžní zápasy, tři prohry. V sobotu proti Bohemce nutně potřebujeme tři body. Je můj úkol, abychom dostali do hráčů sebevědomí.“



Najdete něco pozitivního na výkonu?

„Pozitivum nemůžu najít. Neměli jsme prohrát. Už jsem použil cukr i bič. Snad klukům řekneme, ať jdou na pivo.“



Nechcete posílit kádr?

„Těsně po zápase chci potlačit emoce, které mám samozřejmě na velikém pochodu. Musím říct, že HFK mě překvapil, jak dobře je na tom silově a snažil se nás napadat. Pochvala pro domácí, překvapili mě.“



Řešíte kritiku fanoušků na vaši osobu?

„Dal jsem si mediální půst. Musel bych se zbláznit, kdybych reagoval na každého rádoby fanouška, který píše na Facebook nebo někam jinam.“

