Tipsport liga se bude hrát s pěti ligovými týmy, Slavia účast odřekla

Jednadvacátý ročník bude mít opět 16 týmů rozdělených do čtyř skupin po čtyřech. Nově se hned dvě skupiny budou hrát v Praze. V "áčku" na Vyšehradě se představí Bohemians 1905 a tři druholigové celky Olympia Praha, Táborsko a Varnsdorf.

Nejatraktivnější bude "béčko" na Xaverově v Horních Počernicích, kam pořadatelé zařadili tři ligové týmy - Liberec, Jablonec a Jihlavu doplní druholigový Hradec Králové.

Ve skupině C budou hrát domácí ligové Brno, druholigové celky Pardubic a Znojma a lídr druhé slovenské ligy Skalica. V "déčku" pak figurují pouze mužstva z nižších soutěží - domácí druholigový Frýdek-Místek, třetiligový Prostějov, slovenský druholigový Poprad a polský Widzew Lodž ze čtvrté polské ligy.

Jako obvykle chybějí Plzeň a Sparta. Hlavním lákadlem měla být účast Slavie ve skupině A, z které ale sešlo. "Vzhledem k tomu, že jim prodloužili pobyt v Číně až do 22. ledna místo do 17. ledna, museli účast odříct. Nabízeli, že by to odehráli s juniorkou, ale to jsme se rozhodli, že ne," uvedl na tiskové konferenci ředitel turnaje Aleš Kolář.

Vzhledem k plánované účasti Slavie ve skupině A se v "béčku" představí tři ligové kluby. "Hlavně pro Jablonec a Liberec bylo hlavním důvodem, že na Xaverově je to pro ně blíž než na Vyšehradě. Ani Jihlava nechtěla na Vyšehrad. Navíc skupina už byla hotová a v té vyšehradské byla Slavia, takže jsme už do toho nechtěli sahat, byly hotové termíny," řekl Kolář.

Tipsport ligu tentokrát nebude hrát obhájce vítězství Mladé Boleslav, jež naposledy hostila i Final Four. "Soutěž se skládá koncem srpna a v září a Mladá Boleslav nebyla v tu chvíli schopna potvrdit svou účast, protože jí nevyšel začátek ligové sezony. Proto jsme museli jejich účast oželet. Mrzí nás to, ale chápali jsme to," řekl Kolář.

Vítězové skupin postoupí do Final Four, které se vrátí na Vyšehrad. Závěr turnaje se poprvé nebude hrát o víkendu, ale i vzhledem k plánovanému televiznímu přenosu už ve středu 24. ledna a ve čtvrtek 25. ledna. Vítěz si přijde na 140 tisíc korun - 100 tisíc dostane za triumf ve Final Four a 40 tisíc je za první místo ve skupině.