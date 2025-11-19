Kadeřábkovi - příběh skoro jako z Okresního přeboru. Ale díky čemu je tak úspěšný?
Mistrovský titul se Spartou, pak 10 let úspěšné kariéry v bundeslize i reprezentaci a nakonec návrat na Letnou. Fotbalista Pavel Kadeřábek patří k největším osobnostem současného českého fotbalu. Co ale stálo za jeho úspěšnou cestou? Kdy se v jeho sportovním životě lámal chleba a nakolik za jeho úspěchy stojí i jeho žena Tereza, Česká miss roku 2012? A jak dnes společně vychovávají své tři děti? Nejen o tom mluvil možná nejhezčí pár českého sportu v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče.
Pavel Kadeřábek má image příkladného profesionála. Vždy připravený odvést maximální výkon, fotbalista, kterému se vyhýbají nejen aféry, ale dokonce i červené karty.
Během své kariéry nastoupil k 465 profesionálním zápasům, ani jednou v nich nedostal přímou červenou kartu. A po dvou žlutých hřiště opouštěl jen jednou v kariéře. A to přitom hraje na postu obránce!
„To jediné vyloučení si dobře pamatuji. Bylo to v prvním kole německého poháru za stavu 5:0 pro nás a ještě to byl úplně zbytečný útočný faul. Jinak opravdu nic a doufám, že jsme to teď nezakřikli,“ smál se v podcastu Pavel Kadeřábek.
„On je hodně bojovný, ale nejde přes mrtvoly,“ mrkla na svého muže Tereza.
Současný obránce Sparty si pak myslí, že je příkladem fotbalisty, u kterého hrála vždy píle daleko větší roli než talent. „Nikdy jsem nebyl extra talentovaný hráč, všechno jsem si odbojoval, odmakal. Tam, kam jsem se dostal, za to vděčím hlavně cílevědomosti. A také tomu, že jsem nikdy nic nevypustil,“ myslí si.
„Tak já bych neřekla, že by nebyl talent. Určitě ho do vínku dostal,“ oponuje Tereza. „Ale jinak on opravdu pořád dře a je v tom hlavně konstantní. Neřekne si - mě dneska trochu bolí noha, tak nepůjdu na trénink. On si to prostě nijak neulehčuje,“ popisuje.
Místo Vápeníka přišel Kadeřábek
Sama Tereza, rozená Chlebovská, přitom pochází ze sportovní rodiny. Její otec hrál volejbal, je fotbalový rozhodčí a vášnivě fandí Spartě. Z dcery si pak přál mít úspěšnou sportovkyni.
„Hrála jsem jako holka a později i juniorka docela dobře volejbal, nakoukla jsem i do extraligy. A dodnes si pamatuju takový náš rozhovor s tátou, kdy mě vedl na trénink a říkal mi, ať vydržím. Že kdyby se ze mě stala profesionální sportovkyně, tak ta kariéra je krátká. A že se tam dostanou jen ti, co opravdu makají. Ale já jsem z toho byla tehdy trochu nešťastná,“ popisuje po letech.
Nakonec se sportem na výkonnostní úrovni skončila. Její kroky směřovaly směrem k modelingu. A záhy domů přivedla svého přítele, tehdy nadějného fotbalistu Sparty Pavla Kadeřábka. Nepřipomíná vám ta scénka něco?
„Jo, vím, na co narážíte. Ano, bylo to přesně jako v Okresním přeboru,“ směje se Tereza. „Akorát tam Luňákova dcera přivedla domů Vápeníka, tady to byl Kadeřábek,“ doplňuje její muž. Ten své ženě během povídání vyšvihnul i jedno upřímné vyznání: „Tereza se mnou šla do Německa a vzdala se tehdy svojí kariéry v modelingu i médiích. A ani jednou mi během té doby neříkala, kdy už se vrátíme. Taková opora je pro profesionálního sportovce zásadní.“
Co na to Tereza? „No, já jsem si původně myslela, že jdeme do Německa na čtyři roky, tak zněla první smlouva s Hoffenheimem. A nakonec z toho bylo let deset.“ Během té doby se manželům narodily dvě dcery a před dvěma roky i syn. „Vždycky to vyšlo na reprezentační pauzu a žena tak mohla rodit v Česku,“ usmívá se Pavel dokonalému načasování.
V podcastu Branky, děti, rodiče se pak moderátoři Šárka Strachová a Lukáš Tomek dostali se svými hosty právě i k tématům týkajícím se výchovy dětí.
„Chceme jim toho v životě ukázat co nejvíc. Nejsme nastavení úplně tak, že řekneme dětem - musíte za každou cenu dělat fotbal, protože váš tatínek je profesionální fotbalista,“ kroutí hlavou Tereza a její muž souhlasí: „Byl bych rád, kdyby se děti sportu věnovaly, ale nemusí to být vůbec na profesionální úrovni. Když to vezmu podle sebe, tak to nejvíc, co mi sport nakonec dal, byly zážitky a kamarádi. Nevyměnil bych jedinou minutu svého dětství,“ vyznává se Pavel.
Ten se vrátil i k okamžiku, kdy se jeho kariéra nejspíš lámala. A kdy na chvilku ztrácel víru v to, že z něj jednou profesionální fotbalista bude.
Kdy to bylo a jací trenéři mu pak ve Spartě pomohli? A který kamarád a později reprezentační parťák mu dodával odvahu?
A co dalšího se v podcastu dozvíte?
- Jak velký skok byl přestup do bundesligy a kdy se Tereza opravdu bála, zda to její muž zvládne?
- Jaká vlastnost chybí jihoamerickým fotbalistům a kterou by si naopak Pavel Kadeřábek přál mít?
- V čem pro nás děti mohou být učitelé a jak více žít v přítomném okamžiku?
- Jak to vypadá u Kadeřábků po vyhraném, nebo naopak nepovedeném zápase?
- Proč a díky čemu už dnes Pavel dokáže porážky rychleji hodit za hlavu?
- Jaká reakce malého fanouška ho šokovala při nedávném ligovém zápase?
- A proč společně založili nadaci a komu pomáhají?
Podívejte se na celý rozhovor.