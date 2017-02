Tajemný Požár. Rusům odmítl říct cokoliv z plánů Sparty na Rostov

Před rokem Sparta vyhrála v Krasnodaru 3:0. Od té doby se ale celkem proměnila, je teď silnější?

„Určitě zkušenější o jarní a podzimní účast v evropských pohárech. Tým se trošku obměnil, to je pravda. Ale máme pocit, že jsme dostatečně silní a odhodlaní, abychom uspěli. A porovnávat obě mužstva? Věřím, že současný tým je připraven na to, aby zaznamenal podobný úspěch jako loni."

Vtipné je, že i tenkrát měla Sparta menší problémy s odletem. Jste v tomto pověrčivý?

„Uvidíme, jestli to bude stačit. (směje se) Spíš je to shoda okolností. Tenkrát jsme navíc nezaznamenali nic tak tragického jako dneska." (jeden z pasažérů měl panický záchvat a do Ruska neodletěl - pozn. autora)

Nepřemýšlel jste, že byste vyrukoval na Rostov s rozestavením 3 – 5 – 2 jako tehdy v Krasnodaru? Navíc čtvrteční soupeř praktikuje podobný styl...

„Uvidíme zítra, jestli takhle nastoupíme... Přemýšleli jsme samozřejmě o různých variantách, ale nechte se překvapit." (usmívá se)

O složení sestavy jasno máte, nebo nad nějakými posty ještě váháte?

„Ještě máme před sebou jednu tréninkovou jednotku, ale máme jasno v tom, jak bychom chtěli hrát a v jaké základní sestavě."

Kteří hráči s vámi neodletěli do Rostova z důvodu zranění?

„Ti, kteří letěli, jsou připravení a netrápí je žádné zdravotní komplikace. Ostatní ještě nejsou v takovém stavu, aby mohli ve čtvrtek nastoupit, takže jsme je nechali v Praze. Tyto hráče jistě znáte, není jich málo, asi je nemusím všechny jmenovat." (usmívá se)

Překladatel do ruštiny: "Říkal jste Zahustel, Kadlec...?"

Mluvčí Sparty Ondřej Kasík: "Nejmenovali jsme nikoho." (směje se)

Kdo je podle vás nejlepším hráčem Rostova?

„Určitě nebudu jmenovat jednotlivce z tábora soupeře. Nicméně jen obecně řeknu, že jsou tady hráči, kteří by se nám líbili ve Spartě." (směje se)

Rostov přiletěl rovnou z teplého tureckého soustředění. Může to být výhoda, když předpověď počasí v době utkání hlásí minusové teploty?

„Zítřejší zápas nám asi odpoví. Jestli je to výhoda? Uvidíme, čí plán bude lepší. Ale nemyslím si, že tyto faktory budou rozhodující."

V přípravě jste porazili Zenit Petrohrad. Můžete porovnat tento tým s Rostovem?

„Bylo to velmi dobré a přínosné utkání. Oba týmy jsou velmi kvalitní, ale každý z nich hraje trošku jiným způsobem, v tom je rozdílnost. Ale byli jsme za tuto konfrontaci rádi. Zenit má dobré individuality i organizaci hry."

