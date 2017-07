Proč je Kadlec doma? Nedělá, co chci, říká kouč Sparty. Je rád za Ben Chaima

Celou letní přípravu musel trenér Sparty Andrea Stramaccioni vést s vědomím, že mu z různých zdravotních důvodů chybí hned několik důležitých hráčů. A citelně oslabeni jdou Letenští i do prvního ostrého duelu nové sezony.

Na marodce zůstávají Lukáš Vácha či Néstor Albiach, po vleklém zranění už sice trénuje Costa Nhaimonesu, na zápasovou zátěž ale zatím není připravený. Zcela fit pak není ani hvězdný Tomáš Rosický, který sice v přípravném duelu proti Blackburnu zvládl dvacet minut, do generálky proti Vitesse Arnhem už ale nenastoupil.

„Mám velkou radost, že se tenhle týden zapojil do plného tréninku s mužstvem Ben Chaim a že je zdravý a připravený. Od začátku ale ještě hrát nebude. Pokud jde o dvojici Mandjeck a Mavuba, v lepší kondici je momentálně Mandjeck. Potíže má i Dál Michal Kadlec,“ uvedl Stramaccioni na pravou míru seznam hráčů, kteří nezasáhnou do čtvrtečního utkání kvůli zdravotním potížím.

Mezi nimi je však překvapivě zdravý Václav Kadlec. Proč tedy zůstal v Praze a neletěl s týmem do Bělehradu? „Zdravotně je v pořádku, ale nedělá to, co po něm chci. To jsem mu taky napřímo řekl. Pro utkání počítám s útočníky Jankem a Lafatou,“ uvedl italský kouč.

„Víme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale chceme zvítězit. Věřím, že máme dost široký kádr, abychom zraněné hráče zastoupili,“ prohlásil ještě před odletem středopolař Martin Frýdek.

Slavná bělehradská Marakana - tady bude Sparta hrát o EL

Frýdek: Musíme zlepšit rozehrávku, ale jsme připravení

Vatajelu: V životě jsem nic nevyhrál, se Spartou trofej získat můžu