Sudí zabil zápas, durdil se Wenger. Bayern prý může děkovat rozhodčímu

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20. Walcott Hosté: 55. Lewandowski, 68. Robben, 78. Costa, 80. Arturo Vidal, 85. Arturo Vidal Sestavy Domácí: Ospina – Bellerín, Mustafi, Koscielny (C), Monreal – Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey (72. Coquelin) – Walcott, Giroud (72. Özil), Alexis Sánchez (72. Lucas). Hosté: Neuer (C) – Rafinha, Javi Martínez, Hummels, Alaba – Arturo Vidal, Alonso – Robben (70. Costa), Th. Alcântara (79. Sanches), Ribéry (79. Kimmich) – Lewandowski. Náhradníci Domácí: Gibbs, Gabriel, Lucas, Özil, Čech, Coquelin Hosté: Costa, Bernat, Müller, Ulreich, Coman, Kimmich, Sanches

"Myslím, že jsme předvedli odhodlání i výkon, jaký jsme chtěli. Akorát to všechno skončilo špatně," řekl Wenger, který s Arsenalem vypadl v osmifinále už posedmé za sebou. "Za stavu 1:0 jsme měli smůlu, protože po faulu na Walcotta se měla pískat jasná penalta. Ve druhém poločase rozhodčí zápas zabil a pak už to bylo velmi těžké," uvedl francouzský kouč.

Arsenal v odvetě vedl po gólu Walcotta, pak ale v 55. minutě vyrovnal z penalty Lewandowski a k debaklu po vyloučení stopera Koscielného ještě přispěl dvěma góly Vidal a po jednom přidali Robben s Costou. "Rozhodčí byl dneska velmi mocný. Bylo to skandální. Bayern je dobrý tým, ale dnes může děkovat rozhodčímu," uvedl Wenger na adresu řeckého sudího Sidiropulose.

"Nejen, že to nebyla penalta, ale Lewandowski byl navíc v ofsajdu. Navíc jsme dostali červenou kartu, která nás zabila," prohlásil Wenger. "Hráči mě nezklamali, zklamal mě rozhodčí. Za stavu 1:1 a v deseti jsme byli v bezvýchodné situaci. Potřebovali jsme dát čtyři góly proti silnému soupeři. Museli jsme to zkusit, i když jsme věděli, že nás potrestají z brejků. Kdybychom to nezkusili, fanoušci by se ptali proč," dodal.

Sedmašedesátiletému Wengerovi po sezoně končí smlouva a další neúspěch v Lize mistrů opět zesílil hlasy volající po jeho odchodu. Arsenalu se navíc nedaří ani v Premier League, kde prohrál tři z posledních čtyř zápasů. "Vzhledem k tomu, co se všechno kolem klubu děje, tak by byl potřeba zázrak, aby se přístup a nasazení hráčů otočilo. Myslím, že končí jedna kapitola," uvedl bývalý útočník Arsenalu Ian Wright.