Euforie Barcelony! Úžasný Neymar, závěr snů i sporné penalty

Že je ve fotbale něco nemožné? Běžte s tím za Lionelem Messim a spol.! Fotbalisté Barcelony dokázali v odvetě osmifinále Ligy mistrů kousek, na který se bude ještě hodně dlouho vzpomínat. Nejenže oslavili postup po úžasné výhře 6:1, ale poslední tři góly dali navíc v posledních sedmi minutách! Jediné, co fantastický večer svěřenců Luise Enriqueho kalí, byly dvě sporné penalty. Hlavně ta na Luise Suáreze.

Barcelona šla do zápasu proti PSG po debaklu 0:4 s minimální šancí na postup. Jenže vyprávějte to hráčům, kteří tvoří historii. Trvalo jen tři minuty, než se zaplněný Camp Nou mohl poprvé radovat. To se prosadil důrazný a pohotový Luis Suárez.

Už za chvíli to mohlo být 2:0, jenže nádherná Neymarova střela branku PSG těsně minula. Domácí se ale přece jen před poločasem dočkali. Tentokrát v tom měl prsty Andrés Iniesta, který brilantní patičkou donutil k vlastnímu gólu Kurzawu.

Po přestávce už se ale předvedli největší ofenzivní esa. Neymar přepadl přes bránícího hráče a kopala se trochu sporná penalta. Tu neomylně proměnil Lionel Messi. 3:0. Barceloně stačil jeden gól k prodloužení. A vypadalo to, že jich nasype klidně ještě víc.

Jenže nejen Barcelona má ve svém útoku hráče top kvality. Fotbalovým zabijákem je také Édinson Cavani a dokázal to v 62. minutě. Po sklepnutí Kurzawy se nádherně opřel do míče a gólman Ter Stegen byl bez šance.

Skvělý Neymar a sporná penalta

Mělo být rozhodnuto. Zvlášť, když se Barceloně dlouho nedařilo dát čtvrtý gól. Až v 88. minutě se postavil k přímému kopu Neymar a trefil se naprosto luxusně. 4:1. Přesto nikdo nečekal, že se ještě něco stane. Kosmetická úprava.

No, ale nebyla by to Barcelona, aby něco vzdala. A navíc přišla 90. minuta a jednoznačně nejspornější moment celého úžasného zápasu. Útočník Luis Suárez po minimálním kontaktu s obránce upadl a vymodlil si penaltu.

Přitom pár desítek minut předtím to Suárez zkoušel dost podobně a rozhodčí mu udělil žlutou kartu za simulování. To mohl i tady, o penaltu skutečně nešlo. Jenže tentokrát „to“ Suárezovi vyšlo. Pokutový kop si vzal Neymar a stejně jako předtím Messi neměl problém.

VIDEO | Nafilmovaný pád Luise Suáreze, po kterém se pískala penalta

A právě Brazilec, který hrál celý zápas fantasticky, byl klíčovým mužem i v závěru utkání. V 95. minutě byl na polovině hřiště faulován vysunutý brankář Ter Stegen a míč si vzal Neymar.

První centr sice hosté odvrátili, ale Neymar si vzal míč znovu. Výborně naznačil, udělal kličku a levačkou poslal nadýchaný centr do pokutového území hostů. Tam se zjevil střídající Sergi Roberto a dotlačil míč do sítě. Odšpuntoval tím neskutečnou euforii.

VIDEO | Euforie na Camp Nou! Roberto rozhodl o postupu

Aby ne, Barcelona po výhře 6:1 oslavila velkolepý postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Katalánský celek navíc tvořil historii, protože byl prvním, komu se to podařilo po prohře 0:4 z úvodního zápasu.

„Nemůžu tomu uvěřit, bylo to bláznivé a neskutečné. Dík patří všem v týmu, klubu i fanouškům. Byl to speciální večer a těžko se hledají slova,“ řekl záložník Barcelony Ivan Rakitič.

„Museli jsme věřit i v nemožné. Výsledek 0:4 z Paříže byl krutý a hodně jsme to schytávali, ale naše reakce byla výjimečná. Chceme v tom pokračovat,“ doplnil chorvatský reprezentant.

Barcelona tak prožila noc, na kterou se bude vzpomínat hodně dlouho. Jen hráči a fanoušci PSG budou chtít hodně rychle zapomenout...