Slavia i Plzeň znají možné soupeře o LM: Pikantní souboje i velká jména

Důležité je, že Slavia nebude v mistrovské části 3. předkola Ligy mistrů nasazená. Stejné by to bylo i v momentě, kdy by tým Jaroslava Šilhavého postoupil do 4. předkola. V tu chvíli už by ale měl jistou minimálně základní skupinu Evropské ligy.

Zpět ke klíčovému třetímu předkolu. V něm je totiž jasným cílem Slavie postoupit. Snadné to ale nebude. Pražanům hrozí například Olympiakos Pireus, Celtic, Salcburk či Ludogorec Razgrad, který v loňském roce vyřadil Plzeň.

Dva z možných soupeřů by navíc byli velmi pikantní. Slavia může narazit na dánskou Kodaň, kam po zisku titulu odchází stoper Michael Lüftner. Zajímavý by byl také souboj s poslkou Legií, kde hrají bývalí slávisté Adam Hloušek a Tomáš Necid.

MOŽNÍ SOUPEŘI PRO SLAVII Olympiakos Pireus

FC Celtic

FC Salcburk

FC Kodaň

Ludogorec Razgrad

BATE Borisov

Legia Varšava

APOEL Nikósie

NK Maribor

Karabach Agdam



Pozn. S výjimkou Olympiakosu Pireus musí všechny celky nejprve projít 2. předkolem.

To Plzeň bude ve 3. předkole Ligy mistrů díky častým účastem v předchozích sezonách nasazená. I přesto, že je v nemistrovské části pavouka, tak je seznam možných soupeřů poměrně přijatelný.

Nejtěžším protivníkem by bylo francouzské Nice, třetí tým Ligue 1. Dále Plzni hrozí Steaua Bukurešť, Bern, AEK Atény a turecký Istanbul Basaksehir.

Plzeň má ovšem jednu výhodu. Pokud postoupí do 4. předkola a zároveň neuspěje alespoň jeden z dvojice Ajax Amsterdam a Dynamo Kyjev, Viktoria by byla nasazená i v poslední části pavouka a vyhla by se třem gigantům - Liverpoolu, Neapoli a Seville.

MOŽNÍ SOUPEŘI PRO PLZEŇ Steaua Bukurešť

Young Boys Bern

OGC Nice

AEK Atény

Istanbul Basaksehir

Sparta a Boleslav mají zatím velký výběr

Další dva čeští zástupci čekají na soupeře pro 3. předkolo Evropské ligy. Sparta i Mladá Boleslav jsou mezi nasazenými. Výběr jejich soupeřů je zatím velký, mezi nejzajímavější patří například Utrecht, Aberdeen či slovenské týmy Slovan Bratislava a Trenčín. Ty ale nejdříve musí postoupit ze 2. předkola.

Jediným týmem, který má jistotu, je tak Zlín. Ten si výhrou v domácím poháru zajistil účast v základní skupině Evropské ligy.

Třetí předkola Ligy mistrů i Evropské ligy se losují 14. července.

