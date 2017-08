Šilhavý po postupu: Máme obří radost! Druhý gól si ale ještě vyříkáme

Úleva, radost, úsměvy. Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý si se svým týmem prožil na půdě BATE Borisov ve 3. předkole Ligy mistrů infarktový závěr, všechno ale pro pražský klub dobře dopadlo. I přes prohru 1:2 postoupil a může slavit jistotu minimálně Evropské ligy. Navíc žije sen o Lize mistrů. „Byl to pro nás obrovsky důležitý zápas. Teď se nám bude dýchat lépe,“ uznal slávistický kouč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Signěvič, 46. Stasevič Hosté: 44. Škoda Sestavy Domácí: Ščerbickij – Baga, Milunovič, Buljat, Pojlakov (46. M. Voloďko) – A. Voloďko (75. Gvilia), Dragun, Ivanič – Stasevič (C), Signěvič, Gordejčuk (89. Tuominen) Hosté: Laštůvka – Frydrych, Jugas, Deli, Bořil – Ngadeu – van Buren (61. Zmrhal), Rotaň, Hušbauer (85. Souček), Danny (70. Švento) – Škoda (C) Karty Domácí: Milunovič Rozhodčí van Boekel – Schaap, van de Ven (všichni NED) Stadion Borisov Arena, Borisov

Šilhavého zaplavily po úspěšném postupu příjemné pocity. „Máme obrovskou radost. Já, kolegové i hráči včetně celé výpravy. Samozřejmě také naši fanoušci, kteří za námi přijeli a podporovali nás,“ vyprávěl trenér Slavie.

Zkušený kouč ale nezapomněl pochválit také domácí Borisov. „Další poklona patří soupeři, protože hrál velice dobře. Myslím, že zkušenosti, které má BATE v evropských pohárech, teprve musíme sbírat. Jsem rád, že jsme přes tak silného soupeře přešli.“

Trenér „sešívaných“ ale moc dobře věděl, že jeho tým nepodal zdaleka optimální výkon. „Soupeři jsme zbytečně nabídli rychlé góly, ty nás pak stály nervozitu v závěru, kdy jsme se snažili výsledek ubránit,“ uznal Šilhavý.

„Nakonec se to podařilo. Věřím, že chyby, které jsme dnes dělali, pramení z menších zkušeností. I z tohoto pohledu jsem rád, že jdeme dál a máme šanci se dostat do Ligy mistrů,“ pokračoval zkušený trenér.

Nejvíce Šilhavého štval druhý gól, který Slavia dostala jen několik vteřin po začátku druhého poločasu. „Přišli jsme připravení z kabiny a dostali jsme brzy gól, to je nekoncentrovanost. To si ještě s hráči musíme vyříkat. Soupeři opět chyběl jeden gól, aby postoupil. Takže to byla naše velká chyba,“ kritizoval.

Po závěrečném hvizdu ale už mohl slavit. „BATE do samého konce nakopával balony a tam se může stát cokoliv... Teď je to obrovská úleva,“ radoval se Šilhavý po postupu.