Vaclík popisuje vítězství nad United: Tělo mi po gólu vibrovalo

Porazit Manchester United? A navrch gólem z 89. minuty? Tuze sladký, ale pro většinu fotbalistů bláhový sen. Jenže brankář Tomáš Vaclík a stoper Marek Suchý to ve středu večer zažili: jejich Basilej udolala jednu z největších fotbalových značek a sápe se po vstupence do osmifinále Ligy mistrů. „Řekněte, není to nádhera?“ usmál se Vaclík.

Od konce velkého fotbalového divadla uplynulo sotva dvanáct hodin, když dvouletá Nicole Vaclíková v centru Basileje ťapala vedle táty hrdiny. „To víte, musíme si užít každého volna. Ještě dneska máme další trénink před sobotní ligou v Lucernu,“ vyprávěl Tomáš Vaclík během čtvrteční dopolední procházky s dcerkou.

Takže se žádné divoké oslavy nekonaly? Nad Manchesterem se přece vyhrává jen svátečně.

„Jestli se bude slavit, tak nejspíš až po Lucernu. Největší radost byla hned v kabině po zápase, pak jsme se rozprchli. Já jsem si ještě stihl pokecat se svým manažerem Davidem Nehodou, tátou a kamarády, kteří za mnou přijeli. Bylo to příjemné, moc často je nevidím. Ze stadionu jsem odcházel v jednu po půlnoci.“



Jak se člověku usíná po vítězství a vychytané nule nad United? Vy už to víte.

„Pořád se vám to promítá v hlavě, jako po každém zápase. Tentokrát ale byly všechny moje myšlenky pozitivní, usínal jsem s blaženým pocitem. Pamatuju domácí výhru nad Liverpoolem, nebo když jsme nedávno smetli Benfiku 5:0, ale porazit Manchester United gólem z 89. minuty se nestává každý den. Neskutečný pocit!“

A splněný sen?

„Nikdy jsem si neříkal, že chci vyhrát vyloženě nad Manchesterem. Ale vždycky jsem chtěl hrát velké zápasy, Ligu mistrů – a do toho vítězství nad United perfektně zapadá.“



Ani po losu vás nenapadlo, že by bylo fajn aspoň jeden ze dvou duelů s United vyhrát?

„Po losu jsme si s klukama špitali, že budeme rádi, když v téhle skupině budeme hrát do posledního kola o postup. Jen si to vezměte: Manchester United je jeden z nejslavnějších klubů na světě, Benfica vládne v Portugalsku, CSKA patří v Rusku mezi top kluby… Je pohádka, že v téhle společnosti můžeme reálně myslet na osmifinále Ligy mistrů.“

Zpátky do středečního večera: co si z vyhrané bitvy proti United vybavíte i po letech?

„Atmosféru po vítězném gólu. Stadion byl našlapaný, lidi nás fantasticky hnali – a my se jim odměnili gólem v 89. minutě. Tohle mi v hlavě zůstane hodně dlouho.“



Šilo to s vámi, když Michael Lang na druhé straně hřiště dostal míč do sítě?

„To si pište, tělo mi vibrovalo. Zařval jsem si a otočil se na tribunu. Kluci po gólu zbořili reklamní panel za bránou a muselo se to chvilku opravovat, takže byl čas si to pořádně vychutnat. Rozhlížel jsem se kolem sebe a užíval jsem si, jakou mají fanoušci radost. I když to dlouho bylo 0:0, nepřestával jsem věřit. Myslím, že zbytek týmu to měl stejně.“

Basilej postoupí do osmifinále LM, když:

porazí Benfiku Lisabon

remizuje s Benfikou a CSKA Moskva neporazí Manchester United

prohraje s Benfikou a CSKA prohraje s United

„Uhodl jste. Balon od Roja letěl zdálky na mě a počítal jsem, že by mě mohl trefit. Jenže Suchoš to přizvedl a střela změnila směr, najednou šla úplně mimo mě. Jen jsem se díval, kde míč skončí. Otřel se o břevno a od něj se naštěstí odrazil ven. Byl by průšvih, kdybychom na konci první půle dostali gól. A ještě takhle hloupý.“„Ale nenudil jsem se. Hlavně během první půle jsem toho měl docela dost, několikrát nám pomohlo štěstí. V takových zápasech ho potřebujete, pak je velký výsledek blíž. A my štěstí měli.“„Ve druhém poločase se nám dařilo držet míč víc než předtím a dokázali jsme presovat soupeře hodně nahoře, což se asi Manchesteru moc často nestane, že by je někdo takhle naháněl. A povedlo se nám využít naši zbraň, rychlý přechod do útoku. Za druhou půli jsme si vítězství zasloužili.“„Pěkně jsme to zamotali. (usmívá se) Nahrává nám, že ani United ještě nemají nic jistého a musí proti CSKA hrát naplno. A náš zápas s Benfikou? Bude to fuška, Benfica určitě nebude chtít končit s nulou.“„Trochu ironie osudu, viďte? Snad to pro nás dobře dopadne.“