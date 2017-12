Vaclík hlídal postup v brance i na tabuli: Když dali United gól, ulevilo se nám

"Já myslím, že nám všem to teprve dojde. Sezona nám ještě totiž nekončí. Máme ještě dvě kola ve švýcarské lize, která musíme zvládnout, a teprve pak nám dojde, co jsme dokázali v Lize mistrů," řekl Vaclík v rozhovoru pro agenturu Nehoda Sport, která ho zastupuje. "V takové konkurenci udělat dvanáct bodů a se čtyřmi nulami vzadu, to je velký," dodal.

V roce 2014 prošla Basilej do osmifinále, když za sebou nechala ve skupině Liverpool a Razgrad. "Myslím, že dojmy jsou podobné jako tehdy. Jediný rozdíl, a velký, je v tom, že tenkrát jsme postupovali se sedmi body a teď s dvanácti. S tím rozhodně nikdo nepočítal. Je to velký úspěch," uvedl Vaclík.

Sám na tom měl velký podíl, když vychytal čtyři čistá konta. "Je to super. Nejen pro mě, ale pro nás všechny. Je paradox, že ve švýcarské lize jsme v sedmnácti zápasech udělali pět nul a v Lize mistrů máme ze šesti zápasů čtyři," připomněl reprezentační gólman, kterému v defenzivě pomáhá i krajan Marek Suchý.

"Ale je to i stylem hry, jelikož v Lize mistrů hrajeme ze zabezpečeného bloku. A když to vezmu zpětně, za předchozí tři sezony v Lize mistrů jsem udělal ve skupině vždycky jenom jednu nulu, takže teď jsem to přeskočil o hodně. Ale je to i zásluha kluků, kteří nepustili soupeře do střel," ocenil Vaclík spoluhráče.

Nulu udržel i v závěrečném duelu s Benficou, ve kterém Basilej potřebovala k postupu výhru. Zároveň na dálku sledovala vývoj zápasu mezi Manchesterem United a CSKA Moskva.

"Ze hřiště chodím poslední, a tak jsem viděl, jak v poločase na tabuli skočilo, že CSKA vede. Myslím, že jsem byl z kluků jediný, kdo to věděl. Začali se ptát, tak jsem jim to řekl. Šlo hlavně o to se koncentrovat na vlastní zápas a zvládnout ho. Každý měl v hlavě, že naše výhra nás posune dál. Bránili jsme výsledek, ale bylo to složité. Pak jsme dali na 2:0 a v ten samý čas skočilo na tabuli, že United vyrovnali. V ten moment se nám všem trošku ulevilo," popsal Vaclík.

Nyní už se může těšit na únorové osmifinále, soupeře se dozví při pondělním losování. Jasno má spíše o tom, komu se chce vyhnout, než koho by si vyloženě přál. "Vím, koho nechci. Jsou tam asi tři týmy, kterým bych se chtěl vyhnout. Manchester City, Paris St. Germain a Barcelona," prohlásil.

"Proti nim by to bylo obrovsky těžké. Nechci říct, že ten zbytek je hratelný, ale nebylo by to takové jako proti těmhle. Jsou tam možnosti na nějaké vyrovnané zápasy. Byl by sice super zážitek zahrát si na Barceloně, ale docela bych si ho nechal na příště," dodal.