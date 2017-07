Klíčový los pro Slavii, Plzeň i Spartu už dnes. Kdo jsou nejtěžší soupeři?

Po úvodním zápase Mladé Boleslavi ve 2. předkole Evropské ligy na půdě Shamrocku Rovers poznají dnes při losování v Nyonu další tři české kluby jména prvních soupeřů v začínajícím ročníku evropských pohárů. Slavia a Plzeň jsou v osudí pro 3. předkolo Ligy mistrů a Sparta stejně jako dvojice Boleslav/Shamrock pro 3. předkolo Evropské ligy. Na koho mohou české kluby narazit? A který tým by byl příjemnou či naopak hodně těžkou variantou? Podívejte se.

Slavia

Nejtěžší soupeř: Olympiakos Pireus

Nejlehčí soupeř: NK Maribor

Úřadující šampion Slavia figuruje ve 3. předkole Ligy mistrů v mistrovské části a vzhledem k nízkému koeficientu bude jako jediný český zástupce při pátečním losování nenasazená. Na výběr má nyní z deseti možných variant, UEFA však zřejmě ještě před losem stejně jako vloni rozdělí mužstva do dvou skupin po pěti.

Papírově nejtěžším soupeřem by byl pro Slavii řecký šampion Olympiakos Pireus, který bude určitě nasazený. Další týmy ještě musí potvrdit roli favoritů ve 2. předkole. Například u Legie Varšava či Kodaně to ale bude v odvetě spíše formalita.

Právě tyto týmy by byly těžkým oříškem a také pikantním soupeřem. Do Dánska totiž v létě přestoupil z Vršovic obránce Michael Lüftner, za polský klub zase hraje jiný bývalý slávista Adam Hloušek. Narazit by Slavia mohla také na slavný Celtic Glasgow, se kterým hrála v přípravě 0:0.

Slavia může dostat i loňského přemožitele Plzně ze 4. předkola Ludogorec Razgrad. Ten ale v prvním zápase 2. předkola překvapivě prohrál na půdě litevského Zalgirisu 1:2. Zklamal také další možný protivník BATE Borisov, který doma jen remizoval s arménským Alashkertem 1:1.

Všichni možní soupeři pro Slavii: Olympiakos Pireus, Linfield/Celtic Glasgow, Hibernians/Salcburk, Žilina/FC Kodaň, Žalgiris Vilnius/Ludogorec Razgrad, BATE Borisov/Alaškert Jerevan, Mariehamn/Legia Varšava, APOEL Nikósie/Dudelange, Zrinjski Mostar/Maribor, Karabach/Samtredia

Plzeň

Nejtěžší soupeř: Nice

Nejlehčí soupeř: AEK Atény

Vicemistr z Plzně poprvé startuje v nemistrovské části a nejméně ve 3. předkole bude nasazený. Viktoria má na výběr z pěti variant.

Plzeň může narazit na nedávné přemožitele Sparty z pohárových dvojzápasů Young Boys Bern a FCSB (dříve Steaua Bukurešť), turecký Basaksehir, AEK Atény nebo francouzské Nice.

Právě třetí tým poslední sezony francouzské Ligue 1, ve kterém hraje například útočník Mario Balotelli, by byl nejspíš nejtěžším možným soupeřem pro tým Pavla Vrby. Naopak švýcarský Young Boys Bern či řecké AEK Atény by měly být příjemnějšími protivníky.

Všichni možní soupeři pro Plzeň: FCSB (dříve Steaua Bukurešť), Young Boys Bern, Nice, Basaksehir, AEK Atény

Sparta + Mladá Boleslav

Nejtěžší soupeř: Utrecht

Sparta pozná soupeře pro 3. předkolo Evropské ligy a jelikož má pátý nejvyšší koeficient, bude nasazená. Momentálně má na výběr z 29 možností, z toho jde v drtivé většině o celek s vyšším koeficientem z dvojzápasu 2. předkola. UEFA však před losem ještě rozdělí týmy do menších košů. Tak jako tak by měla být Sparta vždy minimálně mírným favoritem.

Letenští mohou potkat například slovenské kluby Slovan Bratislava, Trenčín či Ružomberok. Mezi papírově nejtěžší možné soupeře pak patří nizozemský Utrecht, belgické Ostende s bývalým českým reprezentantem Davidem Rozehnalem či Dinamo Bukurešť.

Na stejné týmy může v případě postupu přes Shamrock narazit ve 3. předkole i Mladá Boleslav, která se při pátečním losu těsně vejde mezi nasazené kluby.

Všichni možní soupeři pro Spartu a Boleslav: Željezničar Sarajevo/AIK Stockholm, Oleksandrija, Osijek/Lucern, Bröndby Kodaň/Vaasa, Nömme Kalju/Videoton Székesfehérvár, Olimpik Doněck, Ostende, Niederkorn/AEL Limassol, Gabala/Bialystok, Slovan Bratislava/Lyngby, Irtyš Pavlodar/CZ Bělehrad, Trenčín/Bnei Yehuda Tel Aviv, Kajrat Almaty/Skënderbeu, Aberdeen/Široki Brijeg, Valletta/Utrecht, Sturm Štýrský Hradec/Mladost Podgorica, Altach/Dinamo Brest, Dinamo Bukurešť, Cork City/AEK Larnaka, Inter Baku/Fola Esch, Beitar Jeruzalém/Botev Plovdiv, FC Vaduz/Odds BK, Panionios Atény/Gorica, Norrköping/Trakai, Craiova, Valur Reykjavík/Domžale, Gdyně, Ružomberok/Brann Bergen, FK Liepaja/Suduva Marijampole

