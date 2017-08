Real proti Mourinhovi. Pod Zidanem tituly vyhráváme, rýpl si Marcelo

Na vyprodaném stadionu Filipa II. ve Skopje, který má kapacitu 33 tisíc diváků, bude dnes pořádný šrumec. Souboj dvou fotbalových kolosů s velkými osobnostmi v čele. José Mourinho vs. Zidenine Zidane. Druhý jmenovaný dosáhl s Realem za rok a půl velkých věcí, ze kterých vyčnívá především obhajoba titulu z Ligy mistrů. Žádnému jinému týmu se to nikdy předtím nepovedlo.

To když tři roky na Santiago Bernabéu šéfoval Mourinho, rozhodně nesbíral tak šťavnaté plody úspěchu, a vše vyvrcholilo jeho odchodem, který provázely údajné neshody s řadou hvězd týmu v čele se Sergiem Ramosem.

Zpět v čase se nyní vrátil obránce Marcelo. „Mourinho nám v minulosti hodně pomohl, stejně jako nám teď pomáhá Zidane. Rozdíl mezi nimi je ale v titulech. Pod Mourinhem jsme o tituly bojovali, pod Zidanem je vyhráváme,“ dovolil si lehce štiplavou poznámku Brazilec s mohutnou kšticí na hlavě.

Ramos se nechal slyšet, že současný kouč do týmu z hlavního města Španělska zapadl lépe než před sedmi lety Mourinho. „Jeden trenér není nutně lepší než ten druhý, jsou jen jiní. Zizou byl jakožto bývalý hráč Realu velmi dobrý v poznávání a vnímání kabiny, a to mu možná dává výhodu,“ řekl Ramos.

„Mourinho byl jen dalším z trenérů, se kterými jsem ve fotbale pracoval a já se už od dob, kdy jsem byl ještě mladík v Seville, od těchto lidí učím. Takže jsem vděčný, ale nemyslím si, že změnil moji kariéru,“ dodal kapitán španělského týmu.

Přitom právě Ramos mohl teď být opět pod vedením portugalského kouče, protože v roce 2015 měl z Manchesteru nabídku. „Byla tam ta možnost, ale nakonec se to vyřešilo jiným způsobem,“ reagoval španělský reprezentant.

V United by teď Mourinho viděl rád úplně jiného hráče. „Pokud by Bale proti nám hrál, je to známka toho, že ho Real Madrid stále chce, a v tomto případě o přestupu nechci mluvit,“ řekl trenér United. „Když by Real stál o jiné hráče a Bale by v tu chvíli byl u výstupních dveří, popral bych se o něj s ostatními trenéry,“ dodal k Velšanovi. Real Madrid má totiž v hledáčku chtěný a hodně drahý zázrak z Monaka - Kyliana Mbappého.

Na potenciální rošády je ale ještě čas. Nejprve se Real vydá za obhajobu Superpoháru. Loni po prodloužení porazil specialistu na Evropskou ligu Sevillu a letos se mu do cesty postaví šestý tým minulého ročníku Premier league včetně letní drahé posily Romelu Lukakua. Mourinhovi naopak bude chybět čtveřice hráčů - suspendovaný Jones s Baillym a také zraněný Luka Shaw a Marcos Rojo.