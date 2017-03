Janktova PARÁDA! Nováček předvedl super sólo a gól: Věděl jsem, co udělám

Tohle může být hráč české budoucnosti! Záložník Jakub Jankto svůj premiérový start za národní tým okořenil nádherným gólem. Talentovaný hráč naskočil proti Litvě (3:0) do druhého poločasu a vstřelil uklidňující druhou branku. „Přesně jsem věděl, co chci udělat,“ okomentovala krásnou trefu nastupující hvězda z Udine.

Jankta vychvalují v Itálii, kde se probojoval do sestavy Udine a prožívá svou nejlepší sezonu. Dává branky, nahrává na ně a v jednadvaceti letech startuje velmi zajímavou kariéru.

Není divu, že si českého mládežnického reprezentanta vytáhl z jednadvacítky do prvního týmu Karel Jarolím. Jankto naskočil k premiéře na druhý poločas v přípravě s Litvou.

Zápas pro něj těžko mohl dopadnout lépe. Reprezentační nováček se totiž postaral o nejhezčí moment utkání. V 64. minutě vybojoval balon na útočné polovině hřiště a pelášil s ním okamžitě na bránu. Tak, jak je zvyklý z Itálie.

Nevymýšlel a postupoval přímo k soupeřovu vápnu. Parádně se uvolnil a švihl levou nohou. Míč se od zadní tyče odrazil do sítě a mladý záložník mohl slavit svou první trefu v českém áčku.

„Vybojoval jsem balon na středu hřiště, šli jsme dva na dva. Zkusil jsem to vzít sám na sebe, jít do situace jeden na jednoho. V Itálii jsem hrál proti nejlepším fotbalistům na světě, přesně jsem věděl, co chci udělat. Gól je výsledkem toho, co dělám v klubu,“ okomentoval svůj premiérový zásah v seniorské reprezentaci.

Jankto měl při své premiéře za reprezentaci v Ústí nad Labem dokonce i své vlastní příznivce. Skupinka fanoušků s transparentem, na kterém byl nápis „Vola grande Jakub“, přála záložníkovi ze střechy steakové restaurace, která je poblíž stadionu. A dočkala se.

