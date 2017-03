CHAT: O reprezentaci i Turecku. Obránce Čelůstka odpovídá čtenářům

Jsem velmi rád, že brácha hraje a podává dobré, stabilní výkony a celá Opava hraje stabilně a dobře pod trenérem Skuhravým. Velmi bych jim přál, aby se porvali o postup do ligy a pokud možno i v poháru to dotáhli co nejdál. Rád bych napsal Honzovi Polákovi do Brna, že je mi líto, že ho můj mladší brácha porazí :)