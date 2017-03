Kouč San Marina: Zítra může být perfektní den, chceme dát Čechům gól

Trenér fotbalistů San Marina Pierangelo Manzaroli dnes slaví 48. narozeniny a nejlepším dárkem by pro něj bylo překvapit v nedělním zápase kvalifikace mistrovství světa proti českému týmu. Kouč nejhoršího evropského celku v žebříčku FIFA, složeného z amatérů, by si přál, aby jeho svěřenci dali favoritovi branku. V předchozích čtyřech vzájemných duelech se to San Marinu nepodařilo.

"Pro mě je dárek už jen ta snaha kluků v každém zápase, protože je to obrovský rozdíl mezi profesionálním fotbalem a kluky ze San Marina. Dárek je pro mě to, že můžeme jít do zápasu se soupeřem, který je podstatně lepší a kvalitnější. Bylo by krásné a perfektní uspět a dát zítra českému týmu gól," řekl Manzaroli na tiskové konferenci v Serravalle.

"Bez ohledu na výsledek jsme teď něco natrénovali, něco si úspěšně zkusili ve dvou přípravných zápasech s Andorrou a Moldavskem (0:2) a já doufám, že zítra se stane něco příjemného," doplnil s úsměvem Manzaroli, který převzal devátý nejhorší tým žebříčku FIFA v roce 2014.

Jeho svěřenci zatím v kvalifikaci MS 2018 nezískali ani bod při skóre 1:17. Naposledy prohráli 0:8 s Německem, jehož útočník Thomas Müller označil zápasy s podobnými fotbalovými trpaslíky za zbytečné.

"Nebylo to poprvé ani naposledy, co byla reakce takhle záporná, ale bohužel úroveň fotbalu je taková, jaká je. Jsou i zápasy, kdy jsme zahráli dobře. V Norsku jsme dlouho sahali po remíze 1:1 a byla spousta zápasů, kdy jsme byli za výkon odměněni potleskem," prohlásil Manzaroli.

San Marino ve 141 zápasech jen pětkrát neprohrálo a jednou zvítězilo. "Lidé si neumí představit, jak je to pro kluky náročné měřit se s profesionálními hráči. Tím, jak kluci vše skloubí s prací a rodinou, se vyrovnají profesionálům," doplnil rodák z italského letoviska Rimini, ležícího nedaleko San Marina.

Čeští fotbalisté podle něj dokážou víc, než zatím předvedli v úvodu kvalifikace. Po čtyřech zápasech jsou s jedinou výhrou na čtvrtém místě tabulky. "Češi nezačali kvalifikaci dobře, nebylo to z jejich strany maximum. Nejsou mužstvem, které by na hřišti dominovalo, ale mají hodně silových hráčů a dobré protiútoky," doplnil Manzaroli.

