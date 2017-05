Schick je hit! Snad mu to nezamotá hlavu a brzy to vyřeší, řekl Jarolím

Patrik Schick patřil k hlavním hvězdám evropské kvalifikace jednadvacítek. Nyní ale už nikdo nepochybuje o tom, že přerostl svou kategorii a patří do reprezentačního áčka. Útočník Sampdorie, stejně jako Jakub Jankto, Antonín Barák a Tomáš Souček mají před sebou náročný plán: zvládnou povinnosti u prvního týmu, až potom se připojí k jednadvacítce, se kterou odehraje červnové EURO v Polsku.

„Patrik Schick v průběhu celé sezony ukazoval svůj vzestup. V každém zápase, kdy nastoupil za jednadvacítku, patřil ke klíčovým hráčům. Vnímám šum o jeho přestupu do většího klubu. Když s ním průběžně komunikuji, je jasné, že má velkou chuť zúčastnit se EURO a navázat na výkony z kvalifikace,“ prohlásil trenér české jednadvacítky Vítězslav Lavička, který se bez svých klíčových hráčů musí obejít na závěrečném soustředění před šampionátem v rakouském Kaprunu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Schickův raketový vzestup v číslech! Od debutu za Spartu až po góly v Serii A • VIDEO iSport TV

Kolem Schicka je v posledních měsících pořádně rušno. Výkony v Sampdorii si řekl o přesun do většího klubu, v Itálii se hodně mluví o transferu do Juventusu. Nezamotají přestupové spekulace nastupující hvězdě českého fotbalu hlavu? „Je tak vedený, že k tomu snad nedojde,“ uvedl kouč českého áčka Karel Jarolím. „Věřím, že už to bude mít vyřešené, že by ho to naopak mohlo zklidnit a bude správně nastavený.“

Jakou adresu by český kouč svému svěřenci doporučil? „Má dost poradců, aby se rozhodl pokud možno správně,“ pousmál se Jarolím. „Není to úplně v mé kompetenci. Vždycky je to s otazníkem, možností, kam může odejít, je celá řada. Nevím, jestli už to má uzavřené, že zůstane v Itálii. Asi by pro něj bylo zajímavější, aby nastupoval pravidelně, aby sbíral zkušenosti a vyhrál se, aby zůstal v Sampdorii.“

Trenér „lvíčat“ Vítězslav Lavička zase ocenil, jaký progres mladý talent za poslední dva roky udělal. „Už v době, kdy jsme spolu pracovali ve Spartě, se jevil jako talentovaný a šikovný hráč, který přeskočil svou věkovou kategorii. Když jsem trénoval Spartu, nakoukl do ligy, hodně mu pomohlo hostování v Bohemce. Odehrál tam celou sezonu, krokem odejít do zahraničí ukázal, jak se rychle adaptuje a posouvá svůj vývoj,“ chválil.

Na Schicka budou spoléhat oba reprezentační trenéři. Jarolím věří, že mu góly pomůže k důležité kvalifikační výhře v Norsku, Lavička zase doufá, že mladá kometa naváže na svou formu na červnovém šampionátu jednadvacítek v Polsku.