Schick o přestupu: Vím, kdy může být jasno, jsou tam ještě další varianty

Bude brzy fotbalistou Juventusu Turín? Útočník Patrik Schick odmítl komentovat svůj očekávaný přestup ze Sampdorie Janov, ale připustil, že příští sobotu po kvalifikačním utkání v Norsku by mohla být jeho budoucnost vyřešena. Přestože Schickův letní odchod do týmu finalisty Ligy mistrů je podle italských médií hotovou věcí a nedávno ho potvrdil dokonce prezident Sampdorie Massimo Ferrero, jednadvacetiletý hráč se k němu nevyjádřil.

Přestoupí, nebo ne? Schick si dával na srazu pozor, aby neprozradil nic konkrétního. "Je možné, že se domluvíme po Norsku, ale těžko říct. Všechno je v jednání, ještě jsou tam další varianty. Sám o tom nic nevím a nemůžu se k tomu nějak vyjadřovat," řekl.

Do Sampdorie přišel loni z pražské Sparty a během premiérové sezony v Itálii zaznamenal v 35 soutěžních zápasech 13 gólů a pět asistencí. Díky svým výkonům vzbudil zájem mnoha evropských velkoklubů.

"Já se snažím být furt stejný, akorát se zlepšovat fotbalově. Když jsem přestupoval do Sampdorie, šel jsem tam s tím, že to chci dokázat a chci se prosadit. Už jsem takhle byl nastavený od začátku a jsem rád, že se to podařilo. Asi jsem s tím (zájmem klubů) úplně nepočítal, že by to mohlo být hned po první sezoně. Ještě kvůli tomu, jak to vypadalo na začátku. Samozřejmě to je hezké," dodal.

Zlatan byl můj vzor odmalička, řekl Schick

Hlavně na podzim si v Sampdorii prožil i těžší období na lavičce náhradníků. "Musel jsem několikrát trenérovi dokazovat, že patřím do základní sestavy a zasloužím si možná víc herního prostoru. Jsem rád, že jsem na sobě nedával znát nějakou ukřivděnost a že jsem se soustředil, abych něco předvedl, když nastoupím. Věřil jsem tomu, že se to otočí. Jsem rád, že jsem si tím prošel a už mě asi nic takhle nezaskočí," přiznal Schick.

Ve své hře stále stále vidí velké rezervy. "Ještě bych měl zapracovat na síle a osobních soubojích. Když vidíte, proti komu hrajete, furt vidíte, že máte všude rezervy. Takže se chci zlepšit komplexně ve všem," prohlásil bývalý útočník Sparty a Bohemians 1905.

Bývalý reprezentační kapitán a současný viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd nedávno řekl, že mu Schick připomíná hvězdného švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice. "Musím říct, že Zlatan byl odmalička můj vzor, ale Zlatan je jenom jeden. Je mi jednadvacet a věřím, že se ještě trošku změním s figurou. Uvidíme," konstatoval Schick.

Před přípravou v Belgii a důležitou kvalifikací MS v Norsku cítí, že se od něj v národním týmu hodně očekává. "S tím trošku počítám, ale hlavně pro nás a pro mě je důležitý výsledek zápasu proti Norsku. Budeme všichni rádi, když to zvládneme a dopadne to pro nás vítězně. Samozřejmě každý se bude chtít ukázat v tom nejlepším světle. Pro mě to není jiné," řekl Schick.