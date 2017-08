Kliment poprvé v reprezentaci: Nejdřív se mu smáli, pak zavolal trenér

V dánském Bröndby zažívá perfektní období. Začal střílet góly, které Jana Klimenta vynesly až k reprezentační nominaci. Třiadvacetiletý útočník se v pondělí ukázal na srazu národního týmu, kde zažívá velkou premiéru. "Mým přáním by bylo vyhrát," prohodil směrem k pátečnímu kvalifikačnímu duelu o postup na mistrovství světa do Ruska se silným Německem.

Klimentovo povolání je největším překvapením aktuální nominace. Český útočník se chytil na hostování v dánském Bröndby, kam ho pustil německý Stuttgart. Svými aktuálními výkony zaujal reprezentačníhi trenéra Jarolíma natolik, že se rozhodl mu dát šanci.

"S asistentem Koubkem jsme mluvili týden před nomiancí nebylo to úplně překvapení, že bych tu nominaci absolutně nečekal," přiznal 23letý forvard.

"Někdo si začal dělat srandu, že bych se tam mohl objevit, pak mi poprvé volal trenér Koubek. Říkal že se na mě pojede podívat a případně spolu po zápase prohodíme pár slova a uvidíme, jak to dopadne," popsal Kliment, jak se rodila jeho první nominace do áčka.

Kliment: Nominace překvapením nebyla, týden předem jsem mluvil s asistentem Koubkem

Mladý forvard, který byl nejlepším střelcem mistrovství Evropy jednadvacítek před dvěma lety v Česku, nyní zažívá skvělé fotbalové časy.

"Před sezonou to pro mě bylo složité, nevěděl jsem, jestli zůstanu, nebo ne. Měl jsme rozhovor s trenérem, ten říkal, že není dobré každý rok měnit klub. Dal jsem na něj a to asi bude to, co mi nejvíc pomohlo," připustil Kliment.

