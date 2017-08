Jarolím: Nezkušení stopeři? Věřím, že nezklamou. Schickovi přestup pomůže

Chybí mu nejobletovanější český hráč současnosti, útočník Patrik Schick dotahuje v Itálii svůj přestup ze Sampdorie Janov do AS Řím. „Mělo by mu to pomoct,“ říká reprezentační trenér Karel Jarolím. V pondělí se se svým výběrem sešel před kvalifikačním dvojzápasem s Německem a v Severním Irsku. „Věřím, že i po tomhle srazu budeme mít naději na druhé místo,“ doufal Jarolím.

Pro zápasy s Německem a Severním Irskem jste donominoval Davida Hovorku, Michaela Lüftnera, Josefa Hušbauera, Antonína Baráka a Tomáše Hořavu. Proč tuto pětici?

„O některých jsem uvažoval, že by byli přímo v nominaci, ale ještě zbývaly nějaké zápasy do srazu, takže jsem to nechal otevřené. Nominoval jsem je na základě formy a toho, co, doufám, budeme chtít praktikovat.“

Nebude obrana až příliš nezkušená? Nominoval jste dva stopery Lüftnera a Hovorku, kteří jsou úplnými nováčky.

„Nedá se nic dělat. Věřím, že nějaké zkušenosti mají. Lüftner hraje v Dánsku, Hovorka absolvoval evropské poháry celkem slušně v Liberci. Teď hraje po delší pauze, ale navázal na výkony, které předváděl v Liberci. Věřím, že jsou oba psychicky dostatečně silní, že se s tím popasují. Nějaké další možnosti možná byly, ale rozhodli jsme se takhle. Věřím, že nás ti kluci nezklamou.“

Proč jste nenominoval už žádného útočníka?

„Prozatím máme dva (Krmenčíka a Klimenta – pozn. aut.). Uvidíme, jak to bude před zápasem v Severním Irsku, jestli bychom do toho ještě nezasahovali. Kdyby nastal nějaký problém, asi bychom případně někoho dalšího povolali.“

Patrik Schick už snad definitivně vyřešil svou budoucnost. Jste rád, že jde do AS Řím?

„Ten tu ale bohužel není. Abych pravdu řekl, moc teď o Patrikovi nepřemýšlím. Byl bych rád, kdyby tu byl. Mělo by mu to pomoct. Hlavně aby se mu tam dařilo, aby pokud možno nastupoval pravidelně a byl zdravý.“

Je možnost, že byste ho ještě donominoval?

„Bylo by to na knap.“

Berete to jako sraz pravdy?

„Doufám, že ještě po tomhle srazu budeme mít naději na to, abychom skončili na druhém místě.“

Nebojíte se, že pro některé hráče může být Německo velké sousto?

„Víme o tom, že je to soupeř jeden z nejtěžších. Mrzelo by mě ale, kdyby to mělo být tak, že půjdeme do zápasu podělaní. Měla by to být správná výzva, abychom uhráli co nejlepší výsledek.“

Vyčetl jste ve hře Němců nějakou slabinu?

„Nějaká by tam byla, ale musíte ji využít. Určitý návod, i když tam nehráli Němci kompletní, dali Chilané, kteří proti odehráli kvalitní utkání na Konfederačním poháru. Ale jak říkám, tam Německo nebylo v plné síle.“

Co říkáte na výkony Sparty a Slavie?

„Sparta nám to bohužel trochu zkomplikovala, protože není v oslnivé formě. To asi vidí každý. Slavii se bohužel nepodařilo postoupit do Ligy mistrů, prošla si týdnem, kdy ve třech zápasech nedala gól. To taky nebyla kdovíjaká vizitka. Teď si to vynahradila s Boleslaví, i když ta na tom momentálně není kdovíjak. Určitě je na tom ale Slavia momentálně o poznání líp než Sparta.“

