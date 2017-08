Inventura českých opor i nováčků. Kadeřábka cvičil Liverpool, válí útočníci

Česká reprezentace se chystá na Německo • FOTO: Koláž iSport.cz Už v pátek odehraje česká fotbalová reprezentace další kvalifikační duel, v Edenu od 20:45 přivítá světové šampiony z Německa. Trenér Karel Jarolím povolal vedle obvyklých opor i čtyři nováčky, někteří z nich možná dostanou slušný prostor. Jak vypadá aktuální forma vybraných členů národního týmu? Server iSport.vz se zaměřil na šest klíčových opor a čtyři muže, kteří reprezentační dres oblečou poprvé.

Tomáš Vaclík Brankář, FC Basilej Brankář Basileje Tomáš Vaclík v posledním zápase sezony • Foto Profimedia.cz Pokud by to dávalo smysl, netají se tím, že by si rád vyzkoušel kvalitnější soutěž, velkým snem je anglická Premier League. Tomáš Vaclík ale nakonec zůstal v Basileji a může být spokojený. Spolu s Markem Suchý je jedním z Čechů, kteří na podzim ochutnají znělku Ligy mistrů. Nástupce Petra Čecha v české brance si u švýcarského mistra drží post jasné jedničky, od startu sezony odchytal všech šest ligových zápasů. Basilej poslední dva duely jen remizovala, Vaclíkova pozice je ale dál pevná. Stejně jako v národním týmu.

Pavel Kadeřábek Obránce, TSG Hoffenheim Pavel Kadeřábek patřil ke klíčovým mužům utkání • Foto Barbora Reichová (Sport) Motor pravého kraje hřiště načíná v Německu třetí sezonu. Hned v létě si prošel ostrým křestem, v play off o Ligu mistrů odehrál obě utkání s Liverpoolem. Hoffenheim našlapanému anglickému celku nestíhal, po prohrách 1:2 a 2:4 na klub „zbyla“ Evropská liga. Na slavném Anfield Road šly přes Kadeřábkovu stranu dvě branky a reprezentační obránce střídal v 64. minutě. V reprezentaci si rychlonohý hráč určitě bude chtít spravit chuť.

Jan Bořil Obránce, Slavia Fotbalisté Slavie Jan Bořil • Foto Pavel Mazáč (Sport) První ze čtyř nováčků v nominaci. Jan Bořil, ač pravonohý fotbalista, má ve Slavii na starosti levou stranu hřiště. A nevede si vůbec špatně, během srpna patřil k nejlepším hráčům souboru Jaroslava Šilhavého. Hýří aktivitou, pomáhá ofenzivě a svědomitě si plní i úkoly směrem dozadu. Někteří tvrdí, že by mu seděl spíš pravý kraj obrany, kde by to neměl přes nohu, přesto si Bořil zatím nevede vůbec špatně. Reprezentační pozvánka je vzhledem k aktuální formě logickou volbou.

Michael Lüftner Obránce, FC Kodaň Obránce Michael Lüftner po sezoně odešel ze Slavie do Kodaně • Foto Pavel Mazáč (Sport) Vysoký stoper dal po půlroce ve Slavii přednost nabídce z Kodaně. V Dánsku se chytil okamžitě, vklouzl do základní sestavy a od svého příchodu odehrál až na jeden poločas všechny zápasy. Zklamání přišlo v play off Ligu mistrů, kde Kodaň vypadla s Karabachem (0:1, doma 2:1). Teprve 23letý stoper si ale drží jarní formu ze Slavie, asi proto mu Karel Jarolím dává reprezentační možnost.

David Hovorka Obránce, Sparta David Hovorka na tréninku Sparty • Foto Dominik Bakeš (Sport) Devět měsíců trvalo, než po zranění mohl obléct dres Sparty. Davidu Hovorkovi pak stačily pouhé dva zápasy, aby zaujal Karla Jarolíma. 24letý stoper má velké kvality, to ukázal například v pohárech v dresu Liberce. Proti Brnu i Slovácku předvedl, že právě na něj by Sparta v budoucnu mohla spoléhat. Jeho dodatečná nominace vyvolává debaty, zda dva (byť velmi dobře) odehraná utkání stačí k povolání do elitní české reprezentace.

Bořek Dočkal Záložník, Che-nan Bořek Dočkal se do Česka vrací kvůli reprezentačním srazům • Foto Michal Beránek (Sport) V Číně na rozdíl od evropských soutěží nemají letní přestávku, Bořek Dočkal zůstal v plném herním vytížení a má velkou chuť. Po příjezdu na sraz novinářům přiznal, že mu schází evropský fotbal, takže na utkání v českém dresu se hodně těší. Pro trenéra Jarolíma může být klíčovým hráčem, dirigentů hry pro finální fázi má český fotbal krutý nedostatek.

Vladimír Darida Záložník, Hertha Berlín Záložník české reprezentace Vladimír Darida • Foto ČTK Při neúčasti Tomáše Sivoka jeden z možných adeptů na kapitánskou pásku. V 27 letech už nasbíral 45 startů, ze současného kádru jich nikdo nemá víc. Darida na začátku bundesligy odehrál za Herthu obě utkání, byl i u porážky 0:2 s našlapaným Dortmundem. Proti reprezentaci, v jejíž lize načíná pátou sezonu, se určitě bude chtít vytáhnout, zvlášť, když první duel v Německu musel před rokem kvůli zranění kotníku sledovat jen z tribuny.

Ladislav Krejčí Záložník, FC Boloňa Záložník české reprezentace Ladislav Krejčí na tréninku • Foto ČTK Sezonu v Itálii začal na lavičce, ve dvou kolech odehrál jen devět minut. Od trenéra Jarolíma má přesto Ladislav Krejčí pevnou důvěru. Levonohý křídelník už také v reprezentaci patří ke zkušeným mazákům, který by měl mužstvo táhnout. Třeba mu šance v národním týmu pomůže i k tomu, aby získal zpět místo v sestavě Boloni, kde v premiérové sezoně pravidelně nastupoval a připsal si řadu asistencí.

Jan Kliment Útočník, Bröndby Kodaň Po zápasech za jednadvacítku se Jan Kliment dostal i do reprezentačního áčka • Foto Dominik Bakeš (Sport) Největší nominační překvapení. Jan Kliment, kometa evropského šampionátu jednadvacítek v Česku z léta 2015, poprvé zakouší i sraz prvního týmu. Trenéra Jarolíma zaujal výkony na hostování v Kodani, kde na startu sezony střílí góly a patří k nejlepším hráčům. Má slušnou šanci, že se na hřiště podívá, ve výběru je jedním ze dvou forvardů, mezi kterými se trenéři rozhodnou.

Michael Krmenčík Útočník, Viktoria Plzeň Útočník Michael Krmenčík prožil gólový debut v české reprezentaci • Foto Pavel Mazáč (Sport) Šest startů, čtyři góly. Málokterý útočník začal reprezentační kariéru v Česku takovým stylem. Michael Krmenčík chodí na hřiště s jasným cílem, střílet branky. A v národním dresu se mu to zatím daří skvěle, také proto z něj trenér Jarolím udělal ofenzivní jedničku. Krmenčík navíc nabral na startu sezony výtečnou formu. V Plzni se zapsal mezi střelce ve čtyřech utkáních ze sedmi, které v létě odehrál. Kaňkou je zbytečné vyloučení v odvetě 3. předkola Ligy mistrů s FCSB, kvůli kterému dostal v evropských pohárech třízápasovou stopku.