SESTAVA na Němce: Jarolím uvažuje o pěti obráncích, Gebre na lavičku?

Česká fotbalová reprezentace se dnes (ONLINE 20.45 na iSport.cz) pokusí o zázrak. V kvalifikaci o postup na mistrovství světa ji proti Německu nic jiného nezbývá. Také remíza by v kvalifikační skupině C solidně zvýšila šance na případný průnik do baráže. Parta Joachima Löwa však budí hrůzu a mozek českých taktických operací Karel Jarolím zřejmě dnes v Edenu zvolí defenzivní rozestavení 5-4-1 se třemi středovými obránci.