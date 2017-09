Jak na Severní Iry? Necháme na hřišti vše, slibuje Krmenčík

Útočník Michael Krmenčík věří, že když čeští fotbalisté v pondělním utkání kvalifikace mistrovství světa v Severním Irsku zopakují výkon z pátečního duelu s Německem, který v Edenu smolně prohráli 1:2, mělo by to stačit na výhru. Národní tým ztrácí tři kola před koncem skupiny na Ostrovany sedm bodů a jedině vítězství ho udrží ve hře o druhé místo a baráž o šampionát v Rusku.

"Zklamání malinko je. Je na nás trochu vidět, že nás to mrzí. Myslím, že ten bod by byl asi zasloužený, hráli jsme s mistry světa vyrovnané utkání. Ale myslím, že z takového výkonu se musíme nakopnout," řekl novinářům Krmenčík.

Český celek mistry světa přestřílel, měl více šancí a rozhodující gól dostal až dvě minuty před koncem od Matse Hummelse. I proto si vysloužil uznání od trenéra německého týmu Joachima Löwa, který uvedl, že se jeho svěřenci v druhé půli chvílemi modlili, aby neinkasovali.

"Když vám tohle řekne trenér takového týmu, musí to být pro vás motivace do dalších zápasů. Ověřili jsme si, že můžeme hrát s každým. Musíme se od toho odrazit. Diváci by chtěli vidět Baroše, tyhle legendy, ale tady je prostě nová generace. Nějak se to prostě skládá a myslím, že jsme na dobré cestě," uvedl Krmenčík.

Za výkon reprezentanty pochválil i kouč Karel Jarolím. "Měli jsme sezení, trenér nás chválil za výkon, za to, že si to takhle nějak představoval, abychom hráli v těch pěti obráncích. Plnili jsme pokyny, jak chtěl. Řekl, že nám děkuje, ale říkal, že bod by byl pro nás lepší," prohlásil plzeňský útočník.

Věří, že český celek podá stejně dobrý výkon v Severním Irsku. "Musíme hrát podobně jako teď. Nechat na hřišti vše, nechat tam srdce. Musíme jezdit po zadku. Když odvedeme takový výkon jako proti Německu, tak si myslím, že bychom mohli uspět," podotkl Krmenčík.

Nemyslí si, že bude národnímu týmu svazovat nohy, že bude muset k udržení naděje na postup vyhrát. "My hrajeme všechny zápasy, abychom vyhráli. Umíme s tím pracovat, svázané nohy snad mít nebudeme. Ale musíme tam nechat vše. Já pořád v postup věřím," řekl Krmenčík.

Je mu jasné, že Severní Irsko hraje úplně jiným stylem než Němci. "Je to takové houževnaté mužstvo, nechodí pro ránu daleko. Musíme se jim v tom minimálně vyrovnat. Být tvrdí jako oni, nejít taky pro ránu daleko," dodal Krmenčík.

720p 360p <p>Český tým přišel v závěru o bod s mistry světa a podlehl Německu 1:2. Na dojmy Michaela Krmenčíka se podívejte ve VIDEU.</p> REKLAMA Krmenčík chválil Daridu a vyhlíží duel se Severním Irskem. Máme se od čeho odrazit, hlásí • VIDEO iSport TV