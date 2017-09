Čech: o zápase s Německem, špatném startu Arsenalu i výkonech Sparty

"Ve chvíli, kdy jsme vyrovnali na 1:1, jsem věřil, že minimálně bod uhrajeme. Soupeř už se do toho zápasu ani nedostal. Bohužel jim stačila jedna standardní situace, ze které nakonec rozhodli. Myslím, že i dost nespravedlivě, protože zápasu by víc slušela remíza," řekl Čech v Praze novinářům.

Podle rekordmana v počtu reprezentačních startů (124) by remíza národnímu mužstvu hodně pomohla i před pondělním klíčovým utkáním v Severním Irsku. "Mají sedm bodů náskok a ten bod, který jsme mohli získat s Německem, může udělat ohromný rozdíl. Může chybět i v konečném součtu, aby postoupili do baráže z druhého místa, o což mám trošku obavy. Karty jsou rozdány jednoznačně: Buď v pondělí vyhrajeme a udržíme si naději, nebo bude všechno rozhodnuto," prohlásil pětatřicetiletý gólman.

Očekává, že fotbalisté Severního Irska budou spíše vyčkávat. "Přestože hrajou doma, tak myslím, že budou hlavně bránit a nebudou chtít prohrát. Budou čekat na protiútok nebo standardní situaci, ze kterých jsou velice silní. Neočekávám, že by hráli nějak otevřeně a spíš nechají iniciativu na nás. Klíčem bude určitě dát první gól," upozornil Čech.

Arsenal? Všechno můžeme napravit

S Arsenalem prožívá nepovedený start do sezony. "Kanonýři" z úvodní tří kol anglické ligy dvakrát prohráli, naposledy si z Liverpoolu odvezli ostudný debakl 0:4. "Budeme se muset vrátit k tomu, co se stalo v posledním zápase a zvednout se. S dvěma porážkami se samozřejmě liga vyhrát dá, je 35 zápasů do konce a času máme dost, abychom napravili tohle zaváhání," uvedl Čech.

"Na druhou stranu průběh zápasu s Liverpoolem a náš výkon byl opravdu hrůzostrašný, takže to by se stát nemělo. Myslím, že to určitě bude předmětem k diskusi," doplnil plzeňský rodák.

Tolik změn je moc, říká Čech o Spartě

Na dálku sleduje i svůj bývalý tým Spartu, která zatím s novým koučem Andreou Stramaccionim a mnoha zahraničními posilami tápe. "V prozatímní části soutěže je vidět, že jedenáct změn v kádru, nový trenér a filozofie bylo velké sousto takhle narychlo. Ukázalo se to, že není jednoduché jen tak mávnout kouzelným proutkem a že ta práce někdy trvá," podotkl Čech.

"Důležité bude, aby vydržela trpělivost a aby se po prvním neúspěchu hned všechno neměnilo, protože by to nebyla cesta dál. Teď je potřeba skousnout, že se tohle na začátek nepovedlo. Pro mě bude důležité, aby udrželi kádr, koncepci, pořád se zlepšovali a třeba příští sezonu splnili své cíle," přidal zkušený brankář.



Mrzelo ho i to, že další pražský klub a obhájce českého titulu Slavia ve čtvrtém předkole Ligy mistrů vypadl s APOELem Nikósie. "Byl jsem zklamaný. Oba zápasy jsem viděl a byl to soupeř, kterého mohli jednoznačně porazit. Bohužel v efektivitě selhali a to rozhodlo. Je to škoda, skupina Ligy mistrů by určitě pomohla českému fotbalu," řekl Čech.

