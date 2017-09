Suchý plánuje: Zvítězit a prezentovat se hrou, na kterou se dá koukat

Je tohle zápas, ve kterém se všechno zlomí?

"Víme, že tohle utkání může být smrtící, ale dáme do něj všechno. Máme devadesát minut na to, abychom zvítězili. Musíme hrát chytře a podat stoprocentní výkon. Věřím v náš tým. Ale taky známe kvality Severního Irska, doma jsou hodně silní. Nebude to lehké."

Jak na soupeře vyrukujete?

"Chceme se prezentovat kombinační hrou, na kterou se dá koukat. V tomto směru máme jasnou vizi, se kterou trenér v průběhu kvalifikace pracuje."

Neděsí vás fakt, že Severní Irové za celou kvalifikaci inkasovali jen dva góly v zápase s Německem?

"Určitě neděsí. Statisticky mají také velkou sílu ve vzdušných soubojích, při standardkách, dlouhých autech. Stačí si vzpomenout na poslední vzájemný zápas. Měli jsme větší držení míče, ale Severní Irové byli v defenzivě velmi dobří. Nakonec 0:0 nebyl dobrý výsledek, protože jsme ztratili dva body. Teď si je chceme vzít zpátky, porvat se s nimi. Jsme odhodlaní tady uspět."

Neočekáváte ale paradoxně těžší utkání než proti Německu? V pátek jste byli víc kompaktní, nyní zřejmě podstoupíte více osobních soubojů, sprintů, soupeř bude hrát na rychlé protiútoky...

"To jsou klasická očekávání, co a jak bude. Uvidíme na hřišti, až se pískne do píšťalky. Musíme být zkrátka připravení na všechny možné varianty. Ale pokud srovnáme oba zápasy a všechna tahle očekávání, určitě to bude rozdílné."

720p 360p <p>Gólman londýnského Arsenalu Petr Čech se zúčastnil cyklistického závodu Kolo pro život. V rodné Plzni absolvoval 38km dlouhou trasu. Jak se vypořádal s nástrahami tratě? Co říká na aktuální situaci Arsenalu a poslední zápas fotbalové reprezentace?</p> REKLAMA Čech: Na Arsenal je tlak pokaždé. Může být výhoda, že nám nevěří • VIDEO iSport TV