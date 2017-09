Vaclík se kál: Z přímáku mě nachytali, takový gól nesmím dostat

Pojďme postupně. Mohl jste chytit první gól?

"Musím se na něj ještě podívat. Byla to rychlá akce, odražený balon se vracel před branku, najednou tam vyplavali dva hráči. Snažil jsem se tam dostat, zmenšit prostor střelci Evansovi, ale bohužel to líznul tak, že mě přehodil..."

A druhá branka?

"Moje chyba, takový gól nesmím dostat. Ten přímák nebyl zrovna blízko, ale bohužel jsem míč pořádně neviděl a udělal úkrok doleva. Navíc jsem čekal, že bude střílet na druhou stranu... Zkrátka mě nachytal, tahle branka jde jednoznačně za mnou."

Byl to rozhodující moment utkání?

"Gól především určil ráz druhého poločasu. Severní Irové se zatáhli ještě hlouběji a ukázali, proč dostávají tak málo branek. I v této kvalifikaci inkasovali jen dvakrát s Německem. V defenzivě jsou hodně silní.“

Vy naopak málo branek střílíte. Je to největší bolest současné reprezentace?

"To nevím, nechci to jako gólman hodnotit. Jsem tady od něčeho jiného, na tohle nemám právo."

Kdy se kvalifikace zlomila a naznačila, že Češi na mistrovství světa účinkovat nebudou?

"Hned v úvodu, kdy jsme udělali doma se Severním Irskem a Ázerbajdžánem jenom dva body. Tam se to nalomilo, protože potom už jsme pouze něco doháněli a nebyli jsme schopní vítězit. I proto naše naděje na baráž zhasla tak brzy."

Kvalifikaci jste začal poprvé v roli gólmanské jedničky. Představoval jste si ji jinak?

"Ano, že na MS postoupíme. Že se tam prokoušeme. Všichni jsme věřili, že jsme schopni se kvalifikovat minimálně přes baráž. Bohužel to nevyšlo. Tým se během kvalifikace tvořil, protočilo se tu spoustu hráčů. Včetně těch mladších. Něco se hledalo, zkoušelo. A i když jsme to teď nezvládli, věřím, že nám to do budoucna pomůže. Že zkušenosti, které jsme nabrali, zužitkujeme v dalším kvalifikačním cyklu. Tohle mužstvo má velký potenciál."