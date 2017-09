Jarolím zatím pokračuje, řekl Berbr. Řešit trenéra bude po konci kvalifikace

Osud kvalifikace je zpečetěný, čeští fotbalisté se na světový šampionát do Ruska nepodívají. Jaké to bude mít u vedeního národního týmu důsledky? Vedení FAČR zatím potvrdilo ve funkci stávajícího trenéra Karla Jarolíma. S tím, že po skončení kvalifikace (do konce zbývají odehrát dva zápasy) se jeho rolí bude výkonný výbor znovu zabývat.