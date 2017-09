Experti: o perspektivě národního týmu, kouči Jarolímovi i neúspěchu

Jaká bude budoucnost národního týmu? • FOTO: ČTK Velikým zklamáním skončila pro české fotbalisty kvalifikace o mistrovství světa v roce 2018. Po pondělní prohře se Severním Irskem (0:2) přišli i o teoretickou možnost účasti alespoň v baráži. Jaké jsou důvody neúspěchu, co čeká národní tým v budoucnosti a kdo by měl vést reprezentaci dál? Na tyto otázky odpovídali v anketě deníku Sport Horst Siegl, Michal Pospíšil, Martin Vaniak, Vlastimil Palička, Milan Fukal a Václav Daněk.

1. „Nelze se vymlouvat na generační výměnu. S mužstvy typu Norska a Severního Irska jsme selhali, zejména doma. Je také otázkou, zda měl trenér vybrané správné hráče. Krajánci, kteří by měli tvořit kostru týmu, ve svých klubech povětšinou nehrají. Z druhé strany se výběr zužuje." 2. „Jsou tam zajímaví hráči. Jmenoval bych Schicka, Jankta, lídrem může být pořád Darida. Když mužstvo zůstane pohromadě a vhodně se doplní o kluky z jednadvacítky, může v kvalifikaci o Evropu uspět. Kdyby ne, byl by to vrchol, naprostá katastrofa. Vždyť tam postupuje každý." 3. „Tým převzal v nějaké situaci, měl za úkol postoupit, což nesplnil, ale Karel je dobrý zkušený trenér a měl by pokračovat. Další změna by neprospěla nikomu."

1. „Je potřeba si uvědomit, že jsme menší země a už nemáme tolik top hráčů jako v předchozích generacích. V Severním Irsku se klukům nesešla forma a znovu chyběl extra hráč, který by přinesl něco navíc. Tím ale nechci nároďák omlouvat, ve skupině měl skončit druhý za Německem." 2. „I přes facku v kvalifikaci si myslím, že Česko nemá špatný tým. Je v něm dost mladých, takže perspektiva tu je. Budované mužstvo si musí sednout, teď na to bude čas. Hlavní je dobře poskládat obranu a najít pevné jádro: třeba šest až osm jmen, která v kvalifikaci odehrají většinu zápasů." 3. „Konec kouče Jarolíma? Přiznám se, že mě to vůbec nenapadlo. Záleží na úhlu pohledu, ale podle mě pořád patří k nejlepším trenérům v téhle zemi. Nepovedená kvalifikace jde za hráči, ne za koučem. A přivést k reprezentaci někoho jen proto, že se něco nepovedlo, mi připadá krátkozraké."

1. „Reprezentace prochází etapou budování, vyměnila se spousta hráčů. Jakkoliv hořce to může znít, tahle kvalifikace byla spíš taková poznávací. Nároďáku chybí střelec a velký problém je, že čeští hráči v cizině paběrkují, a trenér musí hodně sahat do české ligy, která nemá takovou kvalitu." 2. „Neházel bych flintu do žita, kvalifikace na EURO 2020 by měla být lepší. Nováčci jako Bořil získali cenné zkušenosti, během srazů se poznali na hřišti i mimo ně a do budoucna z toho můžou těžit. Většina hráčů v reprezentaci nejspíš zůstane, i na tom se dá do další kvalifikace stavět." 3. „Trenér Jarolím měl během kvalifikace těžkou roli a nevidím důvod, aby od reprezentace odcházel. Je to osobnost, má zkušenosti a věřím, že jako jeden z mála českých koučů může nároďák dotáhnout na mistrovství Evropy. Navíc netuším, kdo by ho případně mohl nahradit."

3. Má trenér Jarolím skončit? 1. „Neumíme dávat góly. To není problém pondělka, ukázalo se to hned na začátku. Chybí přímočarost, risk, agresivita. Hrajeme pomalu, problémy nám dělá první dotek, který mnohdy rozhoduje, míč nám dělá problém a hráči bez míče se nepohybují. Chybí zarputilost.“ 2. „Trenéru Jarolímovi se nepodařilo mužstvo stabilizovat. Trochu mi to připomíná Spartu. Chce to čas, kterého je u reprezentace málo. To je úkol realizačního týmu, aby kádr ustálil. Trenér vyzkoušel jednatřicet hráčů, teď to chce vybrat to správné jádro.“ 3. „Neměl by končit v žádném případě. Naopak by měl využít toho času, který teď má, na další práci. A na poučení. On je dost zkušený a mazaný, aby se mu to povedlo.“