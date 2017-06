Kluci na hraně nám zamotali hlavu, přiznal Lavička. Kdo si řekl o EURO?

PŘÍMO Z LEOGANGU | Párkrát si plesknul do dlaní, když nějaká akce nevyšla, ale jinak spíš křičel slova typu „bravo“ a podobně. Měl proč, česká jednadvacítka válcovala mladší výběr Ázerbájdžánu tak důkladně, až ho uválcovala 5:0. „Jsme spokojení, kluci odpracovali zápas velmi dobře. Ale to rozhodování, kdo nakonec pojede na EURO, nebo nepojede, bude pro nás velmi velmi složité,“ zdůraznil kouč Vítězslav Lavička.

Takže vám zamotali hlavu i ti, kteří by se dali považovat spíš za hráče na hraně?

„Je to tak. Říkám naprosto upřímně, že hráči, kteří tu byli poprvé nebo po delší době nám svým výkonem to rozhodování velmi zkomplikovali. Ale jsou to příjemné starosti, které asi budeme řešit ještě po ránu.“

S áčkem jsou momentálně čtyři hráči, kteří mohou spadat i do plánů jednadvacítky. Vypadnou tedy ze současného kádru čtyři jména?

„Zdá se, že čtyři hráči opravdu vypadnou, pokud se všichni kluci vrátí z áčka zdraví. Jen chci říct, že ti kluci, kteří tu jsou s námi a nebo byli v průběhu kvalifikace, si zaslouží uznání, protože se prali, aby si vybojovali dres na EURO. Ale počty jsou zkrátka omezené, může jet jen dvacet hráčů a tři brankáři.“

Dá se říct, že k největším změnám dojde v záloze?

„Dá se to potvrdit. Když se podíváte na soupisku, tak v téhle řadě je velký přetlak.“

V tuto chvíli máte v kádru čtyři stopery. Plánujete vzít všechny do Polska?

„Máme v úmyslu si ponechat čtyři, ale to říkám teď. Definitivní podobu kádru dáme dohromady až zítra.“

Oproti tomu čtyři útočníky, počítám-li i Patrika Schicka, nevezmete...

„Tolik jich tam nepojede. Ale některý z nich je využitelný i na křídle...“

Lukáš Juliš.

„Ano, například Lukáš Juliš, což je věc, která by se na EURO mohla hodit.“

Řekněte, před odjezdem na kemp jste si byl asi závěrečnou nominací víc jistý, že?

„Přiznám se, že ještě před kempem jsem měl z 80 procent jasno. Ale kluci, kteří přijeli dodatečně, nebo jsou na hraně, bojují o svou šanci do poslední chvíle. A to jsou příjemné starosti a komplikace.“

Kdo vás nahlodal nejvíc?

„Všichni hráli s chutí, nováček Filip Panák, Martin Hašek, který dal gól, Dan Holzer měl asistence a gól. Chtěli jsme, aby kluci ten zápas pojali tak, že každý jeden z nich bojuje o nominaci, ale skrz týmový výkon. A to se podařilo.“

Zmínil jste ho, tak jaký dojem na vás dělá Filip Panák? Může zažít podobný skok jako před dvěma lety Jan Kliment?

„Sledoval jsem před dvěma lety jednadvacítku jen zvenčí, ale vím, že to byla nominace na poslední chvíli. Filip na mě dělá dobrý dojem už od doby, kdy jsme měli možnost si promluvit, i jeho přístup k tréninkům a tomuto zápasu byl velmi dobrý.“