Čeští soupeři na EURO? Nový Buffon, posila Bayernu či dánský supertalent

Už o víkendu startuje v Polsku EURO do 21 let, kde se představí i český tým. Soupeři mu v základní skupině budou silné výběry Německa, Itálie a Dánska. Na jaké hvězdy se fanoušci mohou těšit? Ze Serie A například na brankáře Gianluigiho Donnarummu z AC Milán, bundesligu zastoupí čerstvá posila Bayernu Mnichov Serge Gnabry a Dánsko zase veze na turnaj žolíka Mikkela Duelunda, který byl nominován do ankety Golden Boy 2017. Na největší hvězdy českých soupeřů se podívejte v článku.