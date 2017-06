EURO U21: Německo - Česko 2:0. Vstup do turnaje zkazily chyby

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do evropského šampionátu v Polsku porážkou 0:2 s Německem. Hlavního favorita turnaje poslal v úvodním duelu skupiny C v Tychách do vedení ve 44. minutě Max Meyer a druhý gól přidal v 50. minutě Serge Gnabry. V závěru ještě Davie Selke neproměnil penaltu.