MATEMATIKA: Češi živí naději. Jak mohou Lvíčata na EURO do semifinále?

Pořádně to zamotali! Fotbalisté české reprezentace do 21 let na EURO v Polsku odmítli kapitulaci, po výhře 3:1 nad Itálií jsou ve hře o postup. A šance není malá. Lvíčata dokonce mohou snít v těžké skupině o prvním místu, které by zaručovalo semifinále bez ohledu na ostatní skupiny. Tady by ale muselo pomoci více okolností. Reálný je ovšem také postup z druhého místa.

Postup z prvního místa

Ideální scénář? Samozřejmě první místo. I to je pro českou reprezentaci ve hře, ačkoliv spíše v teoretické rovině. Svěřenci Vítězslava Lavičky by museli bezpodmínečně porazit Dánsko a doufat, že Itálie vyhraje nad Německem. Tím by vznikla situace, kdy by se Češi, Němci a Italové seřadili na šesti bodech.

Jako první by rozhodovaly body ve vzájemných zápasech, tady by to byla jasná plichta. A tak by přišlo na řadu skóre ze vzájemných zápasů. Češi ho už znají, mají 3:3. Němci jsou zatím na bilanci 2:0 (výhra nad Českem), u Italů je to 1:3 (prohra s Českem).

Protože se bavíme o situaci, kdy Itálie nad Německem zvítězí, záleželo by na konkrétním skóre z jejich zápasu. Možnosti je několik. Pokud by Itálie vyhrála 1:0, nejlepší skóre ze vzájemných zápasů by měli Němci (2:1), Češi by byli druzí. Kdyby to bylo 3:0 a víc, nejlépe by na tom byla Itálie, Češi by opět zůstali hned za ní a Němci by na turnaji skončili.

Zajímavá situace by vznikla ve chvíli, kdy by se dva týmy sešly na stejném skóre. To by nastalo například v případě výhry Itálie nad Německem 2:0 (Itálie a Česko by měly skóre 3:3 a rozdaly by si to o první místo, Německo by bylo ze hry), nebo při triumfu Italů 3:1 (Česko a Německo by měly skóre 3:3 a rozdaly si to o druhé místo, Itálie by byla první).

Po rozdílu ve skóre ze vzájemných zápasů rozhoduje počet vstřelených branek z těchto duelů. Ve výše uvedeném příkladu (výhra Itálie nad Německem 2:0), by měli Češi a Italové tři vstřelené góly a Němci dva. Ti by tak šli z kola ven. A co ve chvíli, kdy se dva týmy sejdou na úplně stejném skóre včetně počtu nastřílených gólů, jako v tomto případě Česko a Itálie? To by rozhodovala disciplína. Za červenou kartu se udělují 3 body, za žlutou 1 bod a za červenou po dvou žlutých opět 3 body. Kdo by „získal“ méně bodů, postoupil by. Jinými slovy, radoval by se slušnější tým.

A právě tohle je jediná možnost, jak mohou být Češi ve skupině první. Tedy výhra Itálie nad Německem 2:0 a fakt, že by měli Lavičkovi svěřenci lepší disciplínu než Italové. To je celkem pravděpodobné, protože už teď mají oba týmy ze vzájemných zápasů 4 žluté karty a Italům se bude ještě započítávat i duel s Německem.

A kdyby nastala opravdu ojedinělá situace, že by i po tomto hledisku na tom byly dva týmy shodně, přišla by na řadu poslední možnost. Pro Čechy v tomto případě krutá. Rozhodoval by totiž koeficient UEFA pro los základních skupin. A tam jsou Češi horší než Německo i Itálie.

Postup z druhého místa

Šance na postup do semifinále by každopádně byla i z druhého místa. Takto se ale bude radovat pouze ten nejlepší druhý ze všech tří skupin. A tady je možností ještě hodně. Jasné nicméně je, že kdyby Češi skončili druzí jen se čtyřmi body, šance bude minimální.

Výrazně větší by byla ve chvíli, kdy by Lavičkovi svěřenci opanovali druhé místo se šesti body. Dá se totiž předpokládat, že minimálně Portugalsko ve skupině C porazí Makedonii a šest bodů získá. Ve skupině A je to ještě větší hádanka, šanci mají zatím všechny týmy.

Klíč v případě rovnosti bodů je nicméně stejný jako ve skupině. Pokud by dva či tři týmy z druhých míst měly stejně bodů, nejdříve by rozhodovalo jejich celkové skóre. Poté počet vstřelených branek, dále zmiňovaná disciplína a na konec koeficient UEFA. V tom jsou Češi osmí. Za nimi jsou jen Slováci, Poláci a Makedonci se Srby.

Výhodou pro Česko každopádně je, že bude znát všechny výsledky kromě souběžně hraného utkání Německa s Itálií. Bude tedy znát také pořadí v ostatních skupinách a počet bodů na druhých místech.