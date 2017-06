Spící Jankto? Čekáme od něj stoprocentně víc, říká asistent Jílek

PŘÍMO Z POLSKA | Jakub Jankto v sezoně a Jakub Jankto nyní, to jako by nebyl ten samý hráč. Ale pouze stín, nepovedená kopie. Zatímco v dresu Udinese udivoval český talent skvělými výkony, jež ho vynesly až do seniorské reprezentace, na evropském šampionátu jednadvacítek tápe. A to je problém. Češi od něj totiž potřebují mnohem zásadnější přínos. „Je to v něm, jen se potřebuje chytit,“ soudí asistent trenéra Václav Jílek.

Před začátkem šampionátu se Janktovo jméno skloňovalo v souvislosti s největšími hvězdami českého výběru. Logicky. V Udinese naskočil do 29 zápasů v Serii A, vstřelil dohromady pět branek. Zazářil i v dresu reprezentačního áčka. Existovala řada předpokladů, že svými výkony jednadvacítku v Polsku potáhne.

To se ovšem neděje. Úvodní střet proti Německu sice odjezdil po zadku, rval se jako lev. Kýžená nadstavba v podobě ofenzivní údernosti ovšem nepřišla. I ve vítězném souboji s Itálií patřil k nejhorším, právě po jeho nepřesné rozehrávce Češi inkasovali jediný gól. „Od Kuby Jankta čekáme stoprocentně víc. Proti Itálii to odpracoval výborně, ale víme, že je v něm větší potenciál, měl by ho ukázat. Pod tlakem je schopný řešit situace lépe, než tomu bylo proti Itálii,“ říká asistent trenéra Václav Jílek.

Jankto se zatím na turnaji nedostal pořádně do tempa. V obou duelech měl o poznání méně míčů, než je zvyklý. K oblíbeným výpadům po křídlech se nedostal prakticky vůbec. Ačkoli je na něm znát obrovská chuť, herně to prostě nejde. „I přes svůj věk to má v hlavě srovnané, jde do zápasu připravený. Ví, jaké jsou na něj od nás nároky a požadavky,“ připomíná Jílek.

Otázka tak zní jasně. Jak ofenzivní zbraň probrat k životu? Pokud Jankto dostane důvěru i pro závěrečný duel s Dánskem, bude nezbytné, aby svůj útočný přínos vystupňoval vzhůru. Může to totiž být zápas, ve kterou Češi pojedou i na počet vstřelených gólů.

„Vidím to jednoduše, kdyby se mu povedla jedna finální přihrávka nebo gólová situace, tak to tomu hráči vlije tolik sebevědomí, že se od toho odvíjí další výkon. V Kubovi to je, jen se musí chytit,“ burcuje Jílek.

Pokud se to podaří, mohou české naděje na postup do semifinále zaznamenat rapidní vzestup.

