Eden mimo sezonu? Na Slavii bude centrum pro mladé čínské fotbalisty

Slavia se dohodla s Čínskou fotbalovou asociací, že v Edenu vytvoří první centrum pro trénink čínské mládeže v Evropě. Český mistr bude od příštího roku hostit mládežnické reprezentace asijské země do 18, 17, 16 a 15 let, které se budou v Praze chystat na budoucí světové šampionáty a olympiády. Během zhruba měsíčních cyklů čekají čínské národní výběry i zápasy se slávistickými partnerskými kluby jako Juventus Turín, Hajduk Split nebo Celtic Glasgow.

"Čínské reprezentace se sem budou jezdit připravovat v době, kdy je v Česku volný režim mezi sezonami. Takže volnou kapacitu stadionu v Edenu budeme v letních měsících využívat pro přípravu čínských reprezentací. I pro naše mládežnické týmy je to velké zpestření tréninku. Projekt je plně financován čínskou stranou, to znamená je to příjem pro Slavii," řekl po podpisu memoranda předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Čínské mládežnické reprezentace budou mít v Edenu k dispozici kompletní servis a budou trénovat se slávistickými výběry. "V průběhu těch soustředění chceme využít spolupráce s našimi evropskými partnery jako Hajduk Split, Juventus nebo Celtic. Máme předběžnou dohodu s šesti kluby, čtyři z nich si sem přijedou zahrát s čínskou reprezentací a my bychom toho rádi využili i pro zápasy s naší mládeží," dodal Tvrdík.

Čínské mladíky navíc čekají také dva krátké výjezdy k zápasům se slávistickými partnery. Jeden z nich se uskuteční na začátku července 2018 v době, kdy v Edenu bude všesokolský slet. "Křížilo se to, takže jsme to vyřešili jednoduše tak, aby výjezd na Juventus připadl na dobu, kdy zde sokolové mají zájem pořádat slet. Pro nás je to prestižní věc, máme vhodný stadion a rádi vyhovíme," řekl Tvrdík.

Barcelona, Bayern a nyní Slavia...

Slavia je s čínskou stranou úzce propojená, neboť vlastníkem klubu je přes dva roky čínská společnost CEFC, kterou Tvrdík zastupuje v Evropě. S čínskou asociací navíc spolupracuje i Fotbalová asociace ČR.

"Plánujeme vybudovat v Evropě tři až čtyři podobná centra, to slávistické je první svého druhu. Slavia má velice kvalitní mládež, mezi čínským a českým lidem panuje dlouhodobé přátelství a navíc majitelem Slavie je čínská společnost. To vše je dobrý základ pro naši spolupráci," uvedl předseda čínské asociace Tu Čao-cchaj.

Slávisté věří, že pomohou k tomu, aby šel fotbal v Číně ještě víc nahoru. "Pan Tu Čao-cchaj již navštívil Barcelonu, Bayern Mnichov, nyní Slavii a na konci cesty míří do Juventusu Turín, kde podepíše podobné memorandum. Jsme velmi pyšní, že můžeme stát v této úctyhodné společnosti. Číně přeji, aby se ve fotbale co nejdříve prosadila na úroveň mistrovství světa a olympijských her, a moc bych si přál, aby u úspěchu byli hráči, kteří projdou právě Slavií," dodal Tvrdík.