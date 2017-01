Slováky ztrapnil i nejmladší Švéd. Prohrát 0:6 je strašné, zuřil kouč Kozák

Kouč Slovenska po debaklu těžko hledal slova. „Těžko se mi to hodnotí, prohrát 0:6 je skutečně strašné,“ zoufal si Kozák. „Nejvíc mě štve, že se mužstvo ve druhé půli úplně rozsypalo, to nesmí na takové úrovni stát,“ dodal.

Slovenští hráči se radši utěšovali tím, že v prvním poločase ještě stačili. „V první půli jsme hráli vyrovnaně, měli jsme šance a dokonce zahodili penaltu,“ shodl se brankář Martin Dúbravka s dalšími spoluhráči. „První půle snesla aspoň nějaké měřítko,“ kývl i Kozák.

Jenže druhá byla žalostná, Švédi nasypali Slovákům dalších pět branek. „Hráli jsme křečovitě, nedokázali jsme si vůbec nahrát. Byla to blamáž,“ smutnil Dúbravka.

Slováky točil i sedmnáctiletý kluk

Zatímco na slovenské straně byly velké rozpaky, Švédi se mohli radovat. A nejvíce útočník Alexander Isak, který se stal nejmladším střelcem v historii švédské reprezentace.

Isak, který za národní tým nastoupil poprvé v neděli proti Pobřeží slonoviny, otevřel skóre v 19. minutě zápasu. Ve věku 17 let a 113 dní s přehledem překonal téměř sto let starý rekord Erika Dahlströma. Tomu, když se v roce 1912 prosadil proti Finsku, bylo 18 let a jeden den.

SESTŘIH: Švédsko - Slovensko 6:0