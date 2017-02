Jarolím: Nevěřím tomu, že by Dočkal v Číně sportovně utrpěl, spíš naopak

Mluvil jste osobně s Bořkem Dočkalem a jeho stěhování do Číny?

„Osobně jsem s ním nemluvil. Ale manažer reprezentace Jaromír Šeterle komunikoval s jeho manažerem. Jeho prostřednictvím víme, že má zájem dál reprezentovat.“

Sám hráč vás tedy nekontaktoval?

„To ne. Stejně bych asi to jeho finální rozhodnutí neovlivnil.“

Co byste mu řekl?

„Že to záleží jen na něm. Jak to cítí on.“

Kdyby ale nadhodil - mně by zajímalo, jak to cítíte vy - co byste mu odpověděl?

„Do Číny chodí z Evropy už i větší hvězdy v produktivní fotbalovém věku, a tak bych mu asi řekl, ať jde. Jsem upřímný.“

Nebere to tak, že by tímhle přestupem dal najevo, že už ho sportovní výkonnost nezajímá?

„Nemyslím si, že by měl utrpět sportovně. Vzhledem k tomu, co jsou Číňané ochotni investovat do ligy a do nákupu zahraničních hráčů. Naopak si myslím, že by mu to mohlo pomoct.“

Viděl jste někdy zápas čínské Superligy?

„Viděl. Hlavně v době, kdy jsem působil v Saúdské Arábii nebo v Emirátech. Navíc jsme se v asijské Lize mistrů střetávali s čínskými mužstvy. Když ne my, tak kluby ze Saúdské Arábie, takže tu konfrontaci jsem viděl. A čínský klub asijskou Ligu mistrů opakovaně vyhrál.“

Nemáte tedy o sportovní hledisko obavy.

„Nevěřím tomu, že by Bořek sportovně utrpěl. Už jenom přímá konfrontace s hvězdnými hráči, kteří do Číny v poslední době přišli, mu dá hodně. Ne, rozhodně nemůže utrpět. Jsem o tom přesvědčený.“

Nezmizí trošku z vašeho dohledu?

„Seženeme dostatek materiálu na to, abychom ho měli pod kontrolou. Budeme se snažit získat co nejvíc informací. I o tom, jak tam mají nastavený tréninkový proces. Protože ať je to, jak chce, Bořek je pro nás důležitý hráč.“