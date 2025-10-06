Předplatné

Komise: Vydra měl dostat červenou kartu. Penalta za Chamovu ruku? Neprůkazné záběry

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
58
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (65)

Sparťanský fotbalista Patrik Vydra měl podle komise rozhodčích dostat v nedělním derby se Slavií červenou kartu za zákrok na Ivana Schranze. Kromě hlavního sudího Jana Všetečky chyboval i videorozhodčí Karel Rouček, jenž měl na faul upozornit. Komise to uvedla v komuniké k 11. kolu nejvyšší soutěže.

Vydra za stavu 1:0 pro červenobílé dostal první žlutou kartu ve 33. minutě za strčení do Jana Bořila. O chvíli později v souboji o balon trefil Schranze podrážkou do lýtka, Všetečka ale nechal pokračovat ve hře. Po utkání v rozhovoru s Oneplay Sport uznal, že měl domácímu záložníkovi ukázat druhou žlutou kartu, podle komise byl ale namístě ještě přísnější trest.

„Ve 34. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil červenou kartu hráči domácího družstva č. 26 (Vydra). Domácí hráč sice míčem zahrál, ale do souboje šel nepřiměřenou silou a ze záběrů je patrné, že ohrozil zdraví soupeře. VAR chybně neintervenoval,“ stojí v komuniké.

Správně se naopak videorozhodčí Rouček zachoval během předchozí sporné situace ve 20. minutě. Slávista Muhammed Cham zahrál na hranici velkého vápna úmyslně rukou, za což Všetečka nařídil přímý kop.

„Ve 20. minutě utkání rozhodčí správně nařídil přímý volný kop pro domácí družstvo za úmyslnou hru rukou hráče hostujícího družstva č. 7 (Cham), který měl za tento přestupek obdržet žlutou kartu. Z dostupných záběrů není prokazatelné, zda k přestupku došlo uvnitř nebo mimo pokutové území, VAR proto správně neintervenoval,“ uvedla komise.

Derby na Letné skončilo 1:1. Sparta před reprezentační pauzou udržela v čele tabulky náskok jednoho bodu před odvěkým rivalem.

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Derby byla válka. Sparta lepší, Slavia získala maximum. A co hrubka sudího Všetečky? • iSport.tv

V utkání Plzeň - Hradec Králové (3:3) sudí Jan Beneš správně nařídil penaltu po hře rukou záložníka hostů Alexandra Sojky, jemuž se míč odrazil do paže z velké blízkosti od tyče. „Hráč hostujícího družstva č. 8 (Sojka) měl ruku v okamžiku dotyku s míčem daleko od těla,“ vysvětlila komise.

Rozhodčí nechyboval ani v duelu Zlín - Ostrava v závěru nastavení, kdy obránce Baníku Alexander Munksgaard srovnal na 1:1 v době, kdy byly na hřišti dva míče. „V 94. minutě utkání rozhodčí pravidlově správně uznal branku hostujícího družstva. Podle pravidel fotbalu je rozhodčí povinen přerušit hru v případě, pokud druhý míč hru ovlivňuje, což nebyla tato situace,“ napsala komise.

Kapitán pražské Dukly byl po právu vyloučen za surovou hru při zákroku na teplického Matyáše Kozáka. Severočeši zvítězili na Julisce 3:1.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě udělala výjimku a okomentovala pět sporných případů. Další momenty si komise vyhodnocuje interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (65)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů