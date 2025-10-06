Vydra o návratu do nároďáku i Plzni: S trenérem Koubkem jsme se nerozloučili ideálně
Rostoucí forma ho vynesla tam, v co už možná ani nedoufal. Matěj Vydra (33) se po čtyřech letech v pondělí hlásil na srazu národního týmu, do kvalifikačních zápasů s Chorvatskem a Faerskými Ostrovy půjde jako jeden z nejzkušenějších hráčů. „Ulevilo se mi, že nejsem nejstarší,“ usmíval se při odpovědi na donominovaného útočníka Jablonce Jana Chramostu.
Matěj Vydra potřeboval v Plzni přibližně dva roky, aby se po těžkém zranění kolene vrátil do formy, která ho vynesla mezi elitní hráče do anglické Premier League. Plzeňský kapitán v aktuální sezoně skóroval už osmkrát, navíc Viktorii ohromně pomáhá v práci na hřišti i lídrovstvím v kabině. Na začátku října klapla i jeho pozvánka do národního týmu, blonďatý forvard odpovídal na pondělním srazu s úsměvem na otázky novinářů.
Od vaší poslední nominace do reprezentace uplynuly čtyři roky. Jaký je pro vás návrat do národního týmu?
„Bylo to nepříjemné období, měl jsem zranění kolene, náročné to bylo i na začátku v Plzni, nedařilo se mi. Teď to musím zaťukat, všechno u mě zdravotně drží, forma stoupá nahoru. Na hřišti dělám, co můžu.“
Na zápasy s Chorvatskem a Faerskými Ostrovy jste si odpočinul, když jste o víkendu za Plzeň kvůli trestu za vyloučení na Letné nemohl nastoupit proti Hradci.
„Přiznám se, že jsem ještě neměl reprezentaci tolik v hlavě. Ve čtvrtek v Evropské lize jsem se soustředil na zápas s Plzní proti Malmö, o víkendu taky, i když jsem proti Hradci nehrál. Zase jsme dostali gól z poslední akce, tam je to prokleté. Je to škoda – zápas dokážeme otočit, pak se to ale zkazí. Teď je před námi jiná věc, reprezentace, na tu se těším.“
V Plzni se vám v lize nedaří, co s tím?
„Na hřišti to jde změnit, ale poslední dva zápasy jsem stál za červenou, byl jsem nervózní. Je to nepříjemné, představovali jsme si celkově sezonu od jejího začátku jinak. Že budeme mít víc bodů, ale zatím jsme jich hodně poztráceli. Poslední minuty jsou pro nás nějak prokleté, musíme se toho zbavit. Jde o zbytečné ztráty, které nás nás stojí fyzické i psychické síly.“
Reprezentovat je čest, chtěl jsem se vrátit
Skončil trenér Miroslav Koubek, přichází nový majitel Michal Strnad. Těšíte se na novou éru v Plzni?
„Doufám, že nepřivedou útočníky (smích). Uvidíme, jaké to bude. Je to čtrnáct dní, co přišel nový majitel. S trenérem Koubkem jsme se nerozloučili v ideálním rozpoložení. Už jsem říkal, že je to vina i hráčů, že nám to nešlo. Uvidíme, co vymyslí pan Šádek s novým majitelem. Ale vždycky záleží na hráčích, aby byly výkony a výsledky. Musíme pracovat a dostat se do jiné situace, než v jaké jsme teď.“
Vnímal jste skandování plzeňských fanoušků ‚Vydra do repre‘?
„Ozývalo se to mnohokrát. Hraju náročnější fotbal, nic nevypustím, hraju až do konce sil. Měl jsem tady být v červnu i na minulém srazu. Ale bohužel v červnu jsem měl oteklé koleno, tahali mi z něj vodu. Nebylo v tu chvíli ideální, abych tady byl. Před posledním zářijovým srazem při zápase v Liberci mě píchlo do zaďáku, to mi také zhatilo start za reprezentaci.“
V Plzni máte náročný program. Váhal jste, zda pozvánku přijmout?
„Nikdy bych neodmítl reprezentovat, vždycky je to pro mě čest. Kdy budu zdravý a budou mě tam chtít, vždycky rád přijedu a pokusím se pomoct mančaftu, co nejvíc to půjde. Teď jsem plný sil, za poslední týden jsem odehrál jen sedmdesát minut.“
Věřil jste v návrat do národního týmu?
„Vzadu v hlavě jsem měl, že bych se chtěl vrátit. Ale výkony a góly v Plzni, které jsem na začátku nedával, tomu moc nenasvědčovaly. Reprezentaci jsem dal stranou, hodně jsem se soustředil na Plzeň. Teď šly výkony nahoru tak, že jsem pozvánku dostal, jsem za to pochopitelně rád.“
Kdy jste začal v nominaci věřit?
„Od doby, co mě fanoušci v Plzni začali vyvolávat (smích). Vždycky cítíte, když se vám herně daří a jako útočníkovi vám to tam začne padat. Nechci to zakřiknout, ale nějaké góly jsem teď dal, cítím se úplně vyklidněný. Sice spálím nějaké šance, ale forma nějaká je, nechci úplně říct, že mi tam spadne všechno, do čeho kopnu. Věřím, že to tak bude dlouho pokračovat.“
Těšíte se na obnovení spolupráce s Tomášem Chorým?
„Uvidíme, co nám trenér naordinuje. S Čorem jsme hráli v Plzni, on je silný a já běhavý. Na takovou spolupráci jsem zvyklý z Watffordu, když jsem měl vedle sebe Troye Deenyho. Vyhrával těžké souboje a já běhal okolo něj.“
Kde se vzalo vaše střelecké sebevědomí?
„Hlavně je to herním vytížením. Začátek plzeňské štace to bylo takové nahoru, dolů, chvílemi jsem hrál, chvílemi nehrál. Útočník potřebuje podporu v trenérovi, pak vám tam padnou dva, tři góly a věříte si. Daří se mi, chci hlavně týmu pomoct. Možná je to na mě při zápasech vidět, že tahám dozadu. Štěstí se v jednu chvíli k vám otočí tak, že vám padne i h***o (smích).“
Co říkáte na stále výborně hrajícího Luku Modriče?
„Je mi třiatřicet a občas se mi nechce vstávat z postele (úsměv). Klobouk dolů, co hráči jako on předvádí, že vydrží hrát tak dlouho. Ronaldo pořád hraje, Modrič, myslím, že i Giroud. Pořád mají chuť.“
Pomůže české ofenzivně denominovaný útočník Jablonce Jan Chramosta?
„Ulevilo se mi, že nejsem nejstarší. Koukal jsem na Cufa (Vladimíra Coufala), on je narozený v srpnu 92, tím pádem by to padlo na mě (Vydra se narodil 1. května 1992). Chram byl donominovaný, takže to převezme on (Chramosta je narozený 12. října 1990). Vede tabulku střelců české ligy, snad se s tím všichni útočníci popasujeme dobře.“