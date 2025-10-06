ZNÁMKY Slavie: Hrůzný Vlček, Moses lepil díry. Nezvykle klidné derby od Chorého
Po výprasku v Lize mistrů a pokračujícím trápení na marodce měli těžký úkol. Fotbalisté mistrovské Slavie v derby odolali Spartě a vzhledem k okolnostem brali vydřenou remízu 1:1. Souboj na Letné přitom začali lépe, než se rivalovi podařilo srovnat. Mrzet je pak obzvláště mohla červená karta pro Tomáše Vlčka. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů týmu trenéra Jindřicha Trpišovského ohodnotil deník Sport a web iSport.