ZNÁMKY Slavie: Hrůzný Vlček, Moses lepil díry. Nezvykle klidné derby od Chorého

Jak si vedli fotbalisté Slavie v podzimním derby na Spartě podle deníku Sport a webu iSport?
Jak si vedli fotbalisté Slavie v podzimním derby na Spartě podle deníku Sport a webu iSport?Zdroj: koláž iSport.cz
Chance Liga
Po výprasku v Lize mistrů a pokračujícím trápení na marodce měli těžký úkol. Fotbalisté mistrovské Slavie v derby odolali Spartě a vzhledem k okolnostem brali vydřenou remízu 1:1. Souboj na Letné přitom začali lépe, než se rivalovi podařilo srovnat. Mrzet je pak obzvláště mohla červená karta pro Tomáše Vlčka. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů týmu trenéra Jindřicha Trpišovského ohodnotil deník Sport a web iSport.

 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

