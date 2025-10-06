Shrnutí 11. kola iSport Fantasy: Pouze tři hráči s dvojciferným počtem bodů. Dominovala Sigma
Někteří Trenéři reprezentační pauzu jistě uvítají. Průměrně totiž manažeři v jedenáctém kole nasbírali pouze 30 bodů. Druhé nejslabší kolo sezony. Z nejpopulárnějších fotbalistů doručili body pouze Albion Rrahmani a Vasil Kušej, ani jeden se však nedostal do ideální jedenáctky. Naopak se v ní objevili hned tři borci ze Sigmy Olomouc.
Ideální sestava
O víkendu bylo k vidění několik překvapivých výsledků. To se odrazilo i na produktivitě hráčů v iSport Fantasy. Do nejlepší sestavy se dostali i dva zástupci Teplic, konkrétně John Auta a Matyáš Kozák.
Sigma na vlastním hřišti porazila Jablonec 2:0. Výborný výkon podal Matěj Hadaš, který zapsal dvě asistence a celkově excelentních 12 bodů. Společně s Aduem se stal nejproduktivnějším fotbalistkou kola.
Podruhé se do sestavy kola dostali brankář Tomáš Koubek a obránci Jan Kalabiška s Dávidem Krčíkem. Ostatní fotbalisté jsou v ideální jedenáctce poprvé.
Hodnota ideální sestavy byla 61,4 milionů a nasbírala 96 bodů.
Popularita
Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Jan Chramosta, Michal Cupák a opět Veljko Birmančevič. Chramosta spálil dvě šance, a tak nezapsal jediný bod. Cupák nasbíral tři, Birmančevič o jeden méně.
Nejprodávanějšími fotbalisty byli Jan Kuchta a Alexis Alégué. Trenéři přestávají útočníkovi Sparty věřit. Na hrotu totiž dostává přednost Albion Rrahmani. Kuchtu nyní vlastní 28 % manažerů, Aléguého 9,5 %.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota měnit až ve středu 15. října. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před následujícím kolem se to dotkne například Matěje Hadaše či Albiona Rrahmaniho.
Uzávěrka 12. kola proběhne v sobotu 18. října ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu