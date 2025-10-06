Předplatné

Shrnutí 11. kola iSport Fantasy: Pouze tři hráči s dvojciferným počtem bodů. Dominovala Sigma

Adam Papoušek
Chance Liga
Někteří Trenéři reprezentační pauzu jistě uvítají. Průměrně totiž manažeři v jedenáctém kole nasbírali pouze 30 bodů. Druhé nejslabší kolo sezony. Z nejpopulárnějších fotbalistů doručili body pouze Albion Rrahmani a Vasil Kušej, ani jeden se však nedostal do ideální jedenáctky. Naopak se v ní objevili hned tři borci ze Sigmy Olomouc.

Ideální sestava

O víkendu bylo k vidění několik překvapivých výsledků. To se odrazilo i na produktivitě hráčů v iSport Fantasy. Do nejlepší sestavy se dostali i dva zástupci Teplic, konkrétně John Auta a Matyáš Kozák.

Sigma na vlastním hřišti porazila Jablonec 2:0. Výborný výkon podal Matěj Hadaš, který zapsal dvě asistence a celkově excelentních 12 bodů. Společně s Aduem se stal nejproduktivnějším fotbalistkou kola.

Podruhé se do sestavy kola dostali brankář Tomáš Koubek a obránci Jan Kalabiška s Dávidem Krčíkem. Ostatní fotbalisté jsou v ideální jedenáctce poprvé.

Hodnota ideální sestavy byla 61,4 milionů a nasbírala 96 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Jan Chramosta, Michal Cupák a opět Veljko Birmančevič. Chramosta spálil dvě šance, a tak nezapsal jediný bod. Cupák nasbíral tři, Birmančevič o jeden méně.

Nejprodávanějšími fotbalisty byli Jan Kuchta a Alexis Alégué. Trenéři přestávají útočníkovi Sparty věřit. Na hrotu totiž dostává přednost Albion Rrahmani. Kuchtu nyní vlastní 28 % manažerů, Aléguého 9,5 %.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota měnit až ve středu 15. října. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před následujícím kolem se to dotkne například Matěje Hadaše či Albiona Rrahmaniho.

Uzávěrka 12. kola proběhne v sobotu 18. října ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

