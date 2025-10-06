Ruman o derby „S“: Bylo fotbalovější než dřív, rozhodčí to zvládl velmi dobře

Předplatné

Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
Petr Fantyš
Chance Liga
Derby jako dobrá reklama pro český fotbal. „Hrozně se mi líbil hlavně úvod: intenzita, kvalita práce s míčem pod tlakem i soubojovost – moderní český fotbal,“ pochvaloval si nedělní střet v 11. kole Chance Ligy Sparty se Slavií (1:1) expert deníku Sport Petr Ruman. Podle něj šlo o jedno z nejfotbalovějších derby za poslední roky.

Jde o zaslouženou remízu?
„Tentokrát si myslím, že remíza byla spravedlivá. Mohlo padnout víc gólů na obou stranách, ale výsledek odpovídal průběhu zápasu. Hrozně se mi líbilo prvních 20–25 minut. Byla tam intenzita, kvalita práce s míčem pod tlakem i soubojovost – řekl bych moderní český fotbal. Bohužel to potom trochu upadlo.“

Šlo tedy nakonec víc o fotbal, nebo souboje?
„Za mě šlo o jedno z fotbalovějších derby posledních let. Samozřejmě tam byly souboje, fauly i červená karta, ale emoce se tentokrát držely na uzdě. Nebylo to zbytečně přehnaně vyhrocené. Obě mužstva chtěla získat dominanci na hřišti, šla do toho naplno a to k derby patří. Celkově to byl kvalitní zápas, který udělal českému fotbalu dobrou reklamu.“

K vítězství asi byla i díky přesilovce blíž Sparta?
„Určitě, ale v konci měl jednu velkou šanci i Tomáš Chorý, takže výsledek odpovídá odrazu hry. Slavia po vyloučení výborně bránila v boxu, stála hluboko a všechny centry Sparty odvracela bez velkých problémů. Bod si zasloužila.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Neměla Sparta v závěru něco změnit, aby dotáhla derby do vítězství?
„Těžko se to hodnotí takhle zvenku, protože neznáme detaily – kdo má zdravotní problémy, kdo se jak cítí… To vidí jen trenér a realizační tým. Fanoušek posuzuje výkon podle 90 minut, ale to, co je za tím, často netušíme.“

Bude s bodem vzhledem k průběhu a okolnostem spokojenější Slavia?

