Blázinec v Plzni: nejdřív extáze, pak propad. Nepočítám s ničím, řekl Bakoš
V sezoně ztratila Plzeň už potřetí doma, celkově počtvrté, jasně vyhraný zápas v posledních vteřinách. Viktoria klopýtá. V neděli proti Hradci sice vyšvihla v závěru utkání otočku z 1:2 na 3:2, v nastavení ale nakonec ještě jednou inkasovala a remizovala 3:3. Fanoušci na tribunách, kde sledoval zápas i redaktor Sportu, naštvaně kroutili hlavou a za prudkého deště zklamaně opouštěli stadion. „Když se to s**e, tak se to s**e,“ řekl za kabinu naštvaný kapitán Lukáš Červ. V následujících dnech se rozhodne i o pozici hlavního trenéra, kde dočasně působí Marek Bakoš.
Utkání v Doosan Areně, kam tentokrát nedorazilo ani osm tisíc fanoušků, nabídlo veškeré emoce. Hradec dvakrát vedl, bránil se v oslabení, červenou vedle kapitána Tomáše Petráška viděl i trenér David Horejš. Plzeňský Rafiu Durosinmi nedal penaltu (stejně jako proti Zlínu), v závěru ale srovnal na 2:2 a navázal na evropský zásah proti Malmö.
Viktorii nasměroval v závěrečném zběsilém náporu ke třem bodům druhým zásahem v zápase Prince Adu. Zbývalo dohrát posledních pár minut. Jenže v tomhle jsou plzeňští hráči během aktuální sezony „mistři“…
Přišla individuální chyba Sampsona Dweha při rozehrávce a Jakub Kučera dostal míč do sítě. Divoký zápas nakonec skončil 3:3, domácí hráči nevěřícně popadali na trávník. Už počtvrté v sezoně se jim stalo, že přišli o výhru v nastavení (doma Jablonec, Slovácko, Hradec a venku Ferencváros), v lize nevyhráli sedm z jedenácti kol, což v tabulce znamená až šesté místo.
„Nejdřív absolutní extáze, pak absolutní propad, takhle jednoduše to řeknu,“ kroutil hlavou kapitán Lukáš Červ. „Když se to s**e, tak se to s**e. Ale nechci být úplně negativní. V zápase jsme ukázali velkou energii a týmovost, jak jsme to otočili. Mrzí nás to, doma to bylo potřetí za tuhle sezonu, je to šest bodů a je to hodně.“
Zklamaný byl pochopitelně i Marek Bakoš, který tým jako hlavní kouč vedl do druhého zápasu poté, co klub ukončil spolupráci s Miroslavem Koubkem. „Chtěli jsme vyhrát, měli jsme to na lopatě. Z pohledu počtu bodů v tabulce nás to mrzí. Tým před reprezentační přestávkou stoupal nahoru, potřeboval vítězství. Je to obrovská škoda, takový nešťastný moment. Ztrácíme dost bodů oproti tomu, co jsme chtěli mít,“ připustil.
Někdejší vynikající útočník a stávající šéf lavičky připravil oproti poháru s Malmö (3:0) pět změn v základní sestavě. Plzni to ale v protočené jedenáctce neladilo. Už ve 12. minutě prohrávala, zareagoval až před koncem poločasu Prince Adu, který skóroval po téměř dvou měsících.
Za Hradec naskočili v základu čtyři hráči s plzeňskou minulostí, dva z nich zanechali na západě Čech výraznou stopu. Někdejší reprezentanti Vladimír Darida a Václav Pilař vymysleli nádhernou akci, po které hosté znovu vedli – Darida vyslal krásný pas za obranu, Pilař se výborným prvním dotekem dostal do gólové pozice a snadno překonal Martina Jedličku.
Sedneme si a něco z toho vznikne
Od 66. minuty se ale hosté bránili v oslabení po vyloučení Tomáše Petráška. Hradecký kapitán dostal první žlutou za hokejový bodyček do Rafia Durosinmiho, druhá přišla po stažení Prince Adua. „Vyloučení bylo zbytečné,“ souhlasil trenér Východočechů David Horejš.
V závěru sice plzeňští útočníci Durosinmi s Aduem nasměrovali tým k výhře, jednou z posledních akcí srovnal skóre na 3:3 střídající Kučera. Hradec bral bod z půdy silného soupeře, naopak domácí mají před sebou nepříjemné hodnocení dalšího ztraceného zápasu.
V západočeské kabině muselo být pořádné dusno. Závěr zápasu viditelně naštval i fanoušky, mezi kterými zápas sledoval redaktor Sportu. Vzduchem létaly nadávky, nevybíravé komentáře k tomu, co lidé na hřišti v aktuální sezoně od svých hráčů sledují. Třetí remíza, k tomu prohra se Zlínem a vzdalující se vršek tabulky…
Současný stav určitě nehodlá trpět ani dlouholetý šéf Adolf Šádek, tuplem ne po oficiálním oznámení nového majitele, miliardáře Michala Strnada. Po odvolání trenéra Koubka se řeší jeho nástupce, vedení klubu jedná s Martinem Hyským. „Do Plzně chci,“ řekl současný kouč Karviné.
Co bude dál? V neděli v podvečer to nevěděl ani aktuální šéf lavičky Bakoš. „Bude se to řešit a lidé dostanou informace, jak to bude dál. Momentálně na to neumím odpovědět. Sedneme si a něco z toho vznikne. Nepočítám s ničím, teď jsme skončili zápas,“ pověděl Bakoš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu