Hazard popřál Panenkovi dloubákem. Ať si dá příště pozor, varoval Conte

Takový zvýšený zájem Antonín Panenka na své narozeniny nejspíš nečekal. Poté, co Eden Hazard za stavu 2:1 proměnil pokutový kop proti Newcastlu, začalo se jméno českého velikána rázem objevovat na sociálních sítích po celém světě. Jeho dloubáku totiž v cizině neřekne nikdo jinak než »Panenka« - na počest jeho vynálezce.

Plán na provedení panenkovského dloubáku se přitom v hlavě Edena Hazarda zrodil spontánně. „Když si beru míč do rukou, spoléhám se na instinkt,“ řekl do kamer Sky Sports. „Chtěl jsem hlavně gólmana uvést do pohybu, protože pokud by se nepohnul, ocitl bych se v maléru,“ pokračoval Belgičan, jenž má v exekuci penalt náramnou bilanci. Z 23 jich v prvoligových soutěžích proměnil 21 a pyšní se tak úspěšností 91%.

Jeho poslední pokus ale pokořený brankář Karl Darlow kousal jen těžce. „Dloubák mě trochu otrávil. Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ale je to skvělá penalta,“ uznal. Kdyby ovšem Hazardovi trik nevyšel, v šatně by ho nejspíše čekal důrazný pohovor s trenérem. „Hráč se může rozhodnout pro jakýkoliv způsob, ale hlavní je skórovat. V opačném případě mě může trochu rozzlobit,“ prozradil o penaltě kouč londýnského klubu Conte.

Conte však Hazarda především chválil. Hlavně kvůli tomu, že Newcastlu vstřelil dva góly a na výhře Chelsea měl lví podíl. „Odehrál velice dobrý zápas. Užíval si fotbal, který jsme hráli. Eden je pro nás velice důležitým hráčem, protože s ním můžeme měnit náš systém. Může hrát na pozici falešného útočníka nebo na čísle 10,“ prohlásil. Hazard během svého působení na ostrovech nasázel Newcastlu už šest gólů, tedy více než jakémukoliv jinému anglickému soupeři.

Belgický záložník se v současném ročníku rozehrál do parádní formy. Navzdory tomu, že se ještě v září vracel do sestavy po zranění kotníku, kvůli němuž absolvoval operaci a nemohl hrát celé léto.

Následně začínal převážně jako střídající hráč, ale i přesto stihl během dvanácti duelů Premier League nasázet pět gólů a přidat dvě asistence. V Lize mistrů má přitom ještě blyštivější bilanci. V pěti utkáních zaznamenal tři branky, čímž dokonce vyrovnal počet zásahů ze své nejlepší sezony 2014/15. Své maximum ovšem dostane šanci překonat už v úterý proti Atlétiku Madrid.