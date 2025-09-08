Slovensko (zatím) překvapuje. Zvedá ho cizinec, který před rokem naštval experty
Za progresem stojí muž, který přišel na doporučení Marka Hamšíka, legendárního záložníka. Slovensko vstoupilo do kvalifikace mistrovství světa 2026 dvěma výhrami, díky nimž překvapivě vede skupinu A. Velká chvála míří na italského trenéra Francesca Calzonu. „Je absolutní klíč úspěchu,“ zdůraznil Vladimír Pančík, vedoucí fotbalového oddělení deníku Šport. Přitom začátky angažmá byly velmi složité.
Po historickém triumfu nad Německem, o kterém se psalo snad po celé Evropě, se nečekaně nadřeli. Slováci, jimž scházeli zranění hráči pražských „S“ Lukáš Haraslín a Ivan Schranz, rozhodli o nedělní výhře 1:0 nad Lucemburskem až v samotném závěru.
Hrdinou utkání se stal Tomáš Rigo, ještě nedávno záložník ostravského Baníku. „Nebyl to nejkrásnější gól, ale určitě jeden z nejdůležitějších,“ řekl hráč anglického Stoke City. „Výkon určitě nebyl optimální, ale v takové chvíli se ukáže charakter mužstva,“ přidal kapitán Milan Škriniar.
Z vyjádření hráčů bylo cítit, jaké dny mají za sebou. Slováci po snovém úvodu kvalifikace zcela překopali datové propočty, když získali šest bodů a zapsali velmi slušné skóre 3:0. Tím výrazně navýšili naději na přímý postup na mistrovství světa 2026, o který by se měli postrkat spolu s Německem či Severním Irskem.
„Hra o první místo se pochopitelně otevřela,“ komentoval situaci Vladimír Pančík, zkušený novinář deníku Šport. „Zároveň je potřeba zůstat nohama na zemi, protože Slovensko bude stejně jako dřív bojovat o šampionát až do samotného konce,“ upozornil.
Slovenská hra? Moderna a nová éra
Jasně, Německo s hvězdným koučem Julianem Nagelsmannem dál zůstává favoritem čtyřčlenné skupiny, protože na programu jsou ještě další čtyři složitá utkání. Přesto slovenská reprezentace potvrdila v minulých dnech viditelný herní a stejně tak výsledkový posun.
Důkazem je zejména čtvrteční tříbodový zisk s Německem, který lze bez přehánění nazvat senzací. „Nebyla to sice největší výhra v historii slovenského fotbalu, ale dovolím si tvrdit, že šlo o nejlepší výkon,“ uvedl Pančík. „Slovensko hraje nejen úspěšně, ale hlavně v duchu fotbalové moderny,“ doplnil.
V tom nastal zlom po příchodu Francesca Calzony. Italský kouč je tím, kdo stojí za současnými výkony slovenské reprezentace. A zdaleka nejde jen o úspěšný start kvalifikace, protože na loňském EURO v Německu postoupila do osmifinále, kde podlehla Anglii 1:2 až po prodloužení. „Trenér Calzona k nám vnesl pozitivní energii, nový styl, od každého očekává maximum a my se ho snažíme odevzdat,“ prohodil Haraslín, současný kapitán Sparty, v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby.
Bývalý asistent kouče v Neapoli přišel na Slovensko v létě 2022, když nahradil odvolaného Štefana Tarkoviče. „Calzona má stejné hráče, ale přitom jde o absolutně jiný tým. Rozdíl mezi oběma érami je obrovský,“ podotkl Pančík.
Experti řešili, že byl jen asistent, ale...
Na startu jeho angažmá se za něj postavil Marek Hamšík, s nímž se potkal v Itálii. Jinak byl pro odbornou veřejnost absolutně neznámým jménem. A to mu uškodilo. „Experti řešili, že byl jen asistent, že nemá zkušenosti. Přitom úplně opomíjeli, s kým spolupracoval,“ narážel Pančík na persony, jakými jsou Maurizio Sarri nebo Luciano Spalletti.
Calzona nebyl za celé tři roky ani jednou v ohrožení, nespekulovalo se o jeho možném odvolání, protože má absolutní důvěru od vedení fotbalového svazu. Byť veřejnost ho opakovaně kritizovala, nejvíc po bezbrankové remíze s Lucemburskem v roce 2024. Kouč tehdy řekl, že před pár měsíci by jeho tým prohrál klidně 0:4. „Tím si Calzona naběhl. Kritika byla opravdu velká, každý si o něj otíral hubu,“ připomněl Pančík. Negativní hlasy v současné době vymizely.
Calzona kromě výsledků přinesl i zlepšený herní projev. Ihned po nástupu do funkce začal budovat systém, který se vyznačuje vysokým presinkem. „Najednou neexistuje žádný hluboký nebo střední blok. Ani nejsilnější soupeři nemají čas na rozehrávku, presink je aktivní a kompaktní,“ líčil Pančík. „Calzona neustále tvrdí, že největší slabina týmu je, že neumí bránit pod tlakem. Proto je odkázaný na aktivní hru,“ zmínil slovenský žurnalista.
I díky tomu Slovensko má nakročeno k postupu na mistrovství světa, kde si zahrálo v samostatné historii jedinkrát, a to v roce 2010. Pokud by zůstalo ve skupině před Německem, šlo by o prvotřídní senzaci. „Tým pevně stojí za trenérem, což může přinášet obrovské úspěchy,“ zakončil Pančík.
Nejhodnotnější hráči Slovenska
- Dávid Hancko (27 let), obránce Atlétika Madrid - 30 milionů eur
- Stanislav Lobotka (30 let), záložník Neapole - 25 milionů eur
- Milan Škriniar (30 let), obránce Fenerbahce - 15 milionů eur
- David Strelec (24 let), útočník Middlesbrough - 8 milionů eur
- Leo Sauer (19 let), křídelník Feyenoordu - 5 milionů eur
Zdroj: Transfermarkt